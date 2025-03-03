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Вечеря, яку з'їдять всі — гречка по-купецьки, смачна та ситна

3 березня 2025 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вечеря, яку з'їдять усі — гречка по-купецьки, ситна та неймовірно смачна
Гречка "по-купецьки". Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ця гречка "по-купецьки" стане справжнім хітом у вашому меню. Соковитий фарш, овочі та ароматна томатна підлива роблять її надзвичайно смачною. Таку вечерю з'їдять усі!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • гречка — 250 г;
  • морква — 150 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • м’ясний фарш — 400 г;
  • вода — 375 мл;
  • цибуля — 100 г;
  • сіль — за смаком;
  • томатна паста — 2 ст. л. (або 0,5 склянки томатного соку);
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • соняшникова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Гречку промити під проточною водою, викласти на суху сковороду та злегка підсушити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.

як приготувати гречку
Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю 2-3 хвилини до прозорості, потім додати моркву й готувати ще 3-4 хвилини.

як приготувати смачну гречку
Гречка та засмажка. Фото: smachnenke.com.ua

Додати фарш, обсмажувати 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Викласти томатну пасту (або томатний сік), перемішати та тушкувати ще 2-3 хвилини.

як приготувати смачну гречку на гарнір
Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Додати гречку, залити водою у співвідношенні 1:1,5, посолити й поперчити за смаком. Зменшити вогонь, накрити кришкою й варити приблизно 20 хвилин.

Часник подрібнити, додати до каші та перемішати. Готувати ще 2-3 хвилини. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

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