Вечеря, яку з'їдять усі — гречка по-купецьки, ситна та неймовірно смачна

Вечеря, яку з'їдять всі — гречка по-купецьки, смачна та ситна
Ця гречка "по-купецьки" стане справжнім хітом у вашому меню. Соковитий фарш, овочі та ароматна томатна підлива роблять її надзвичайно смачною. Таку вечерю з'їдять усі!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- гречка — 250 г;
- морква — 150 г;
- часник — 3 зубчики;
- м’ясний фарш — 400 г;
- вода — 375 мл;
- цибуля — 100 г;
- сіль — за смаком;
- томатна паста — 2 ст. л. (або 0,5 склянки томатного соку);
- чорний мелений перець — за смаком;
- соняшникова олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Гречку промити під проточною водою, викласти на суху сковороду та злегка підсушити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.
У глибокій сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю 2-3 хвилини до прозорості, потім додати моркву й готувати ще 3-4 хвилини.
Додати фарш, обсмажувати 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Викласти томатну пасту (або томатний сік), перемішати та тушкувати ще 2-3 хвилини.
Додати гречку, залити водою у співвідношенні 1:1,5, посолити й поперчити за смаком. Зменшити вогонь, накрити кришкою й варити приблизно 20 хвилин.
Часник подрібнити, додати до каші та перемішати. Готувати ще 2-3 хвилини. Перед подачею посипати свіжою зеленню.
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