Вечеря, яку з'їдять усі — гречка по-купецьки, ситна та неймовірно смачна

Гречка "по-купецьки". Фото: smachnenke.com.ua

Ця гречка "по-купецьки" стане справжнім хітом у вашому меню. Соковитий фарш, овочі та ароматна томатна підлива роблять її надзвичайно смачною. Таку вечерю з'їдять усі!

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

гречка — 250 г;

морква — 150 г;

часник — 3 зубчики;

м’ясний фарш — 400 г;

вода — 375 мл;

цибуля — 100 г;

сіль — за смаком;

томатна паста — 2 ст. л. (або 0,5 склянки томатного соку);

чорний мелений перець — за смаком;

соняшникова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Гречку промити під проточною водою, викласти на суху сковороду та злегка підсушити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю 2-3 хвилини до прозорості, потім додати моркву й готувати ще 3-4 хвилини.

Гречка та засмажка. Фото: smachnenke.com.ua

Додати фарш, обсмажувати 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Викласти томатну пасту (або томатний сік), перемішати та тушкувати ще 2-3 хвилини.

Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Додати гречку, залити водою у співвідношенні 1:1,5, посолити й поперчити за смаком. Зменшити вогонь, накрити кришкою й варити приблизно 20 хвилин.

Часник подрібнити, додати до каші та перемішати. Готувати ще 2-3 хвилини. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів



Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса.

Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості.

Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді.

Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді.

Також ми писали про рецепт змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою.

Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.

Також звернуіть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру.