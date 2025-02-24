Ужин Мечты — рецепт, который заслуживает медали

Ужин "Мечты" — тот, кто придумал этот рецепт, заслуживает медаль
Некоторые готовят такой ужин раз — и больше не ищут других рецептов! Нежные, ароматные и сытные пирожки из картофельного теста с невероятной начинкой станут настоящим открытием. Попробуйте, и вы точно влюбитесь в этот вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для обжаривания;
- петрушка — 1 пучок;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 5 ст. л.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- шампиньоны — 150 г;
- сливки — 100 мл.;
- сыр твердый — 100 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Приготовление картофельного теста. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. На разогретой сковороде обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще несколько минут. Посолить, поперчить по вкусу.
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять в пюре, добавить обжаренный лук с морковью и перемешать. Петрушку мелко нарезать, добавить к картофельной массе. В отдельной миске взбить яйца, влить к картофельному пюре, тщательно перемешать. В конце всыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто.
На сковороде разогреть растительное масло, обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить баклажан, нарезанный мелкими кубиками, обжарить несколько минут, постоянно помешивая.
Добавить шампиньоны, нарезанные кусочками, перемешать и обжаривать еще несколько минут. Посолить, поперчить, влить сливки и прогреть массу, постоянно помешивая. Переложить начинку в миску.
К остывшей начинке добавить натертый на терке твердый сыр, перемешать. Формирование и обжаривание. Из картофельного теста сформировать лепешку, выложить на присыпанную мукой поверхность. В центр выложить начинку, слепить края и сформировать пирожок.
На сковороде разогреть масло, выложить пирожки и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.
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