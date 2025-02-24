Ужин Мечты — рецепт, который заслуживает медали

Картофельные драники с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Некоторые готовят такой ужин раз — и больше не ищут других рецептов! Нежные, ароматные и сытные пирожки из картофельного теста с невероятной начинкой станут настоящим открытием. Попробуйте, и вы точно влюбитесь в этот вкус.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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картофель — 1 кг;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

масло — для обжаривания;

петрушка — 1 пучок;

яйца — 2 шт.;

мука — 5 ст. л.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

шампиньоны — 150 г;

сливки — 100 мл.;

сыр твердый — 100 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Приготовление картофельного теста. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. На разогретой сковороде обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще несколько минут. Посолить, поперчить по вкусу.

Приготовление картофеля. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять в пюре, добавить обжаренный лук с морковью и перемешать. Петрушку мелко нарезать, добавить к картофельной массе. В отдельной миске взбить яйца, влить к картофельному пюре, тщательно перемешать. В конце всыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто.

Жареные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить баклажан, нарезанный мелкими кубиками, обжарить несколько минут, постоянно помешивая.

Мука на начинку. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить шампиньоны, нарезанные кусочками, перемешать и обжаривать еще несколько минут. Посолить, поперчить, влить сливки и прогреть массу, постоянно помешивая. Переложить начинку в миску.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

К остывшей начинке добавить натертый на терке твердый сыр, перемешать. Формирование и обжаривание. Из картофельного теста сформировать лепешку, выложить на присыпанную мукой поверхность. В центр выложить начинку, слепить края и сформировать пирожок.

На сковороде разогреть масло, выложить пирожки и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.

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