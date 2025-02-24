Вечеря Мрії — рецепт, який заслуговує на медаль

Вечеря "Мрії" — той, хто придумав цей рецепт, заслуговує медаль
Дехто готує таку вечерю раз — і більше не шукає інших рецептів! Ніжні, ароматні та ситні пиріжки з картопляного тіста з неймовірною начинкою стануть справжнім відкриттям. Спробуйте, і ви точно закохаєтеся в цей смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для обсмажування;
- петрушка — 1 пучок;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 5 ст. л.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- печериці — 150 г;
- вершки — 100 мл;
- сир твердий — 100 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Приготування картопляного тіста. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву й смажити ще кілька хвилин. Посолити, поперчити за смаком.
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити в підсоленій воді до м’якості. Розім’яти в пюре, додати обсмажену цибулю з морквою та перемішати. Петрушку дрібно нарізати, додати до картопляної маси. В окремій мисці збити яйця, влити до картопляного пюре, ретельно перемішати. В кінці всипати борошно й замісити м’яке, еластичне тісто.
На сковороді розігріти олію, обсмажити дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додати баклажан, нарізаний дрібними кубиками, обсмажити кілька хвилин, постійно помішуючи.
Додати печериці, нарізані шматочками, перемішати та обсмажувати ще кілька хвилин. Посолити, поперчити, влити вершки та прогріти масу, постійно помішуючи. Перекласти начинку в миску.
До остиглої начинки додати натертий на тертці твердий сир, перемішати. Формування та обсмажування. З картопляного тіста сформувати коржик, викласти на присипану борошном поверхню. У центр викласти начинку, зліпити краї та сформувати пиріжок.
На сковороді розігріти олію, викласти пиріжки та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.
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