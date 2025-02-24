Вечеря Мрії — рецепт, який заслуговує на медаль

Картопляні деруни з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Дехто готує таку вечерю раз — і більше не шукає інших рецептів! Ніжні, ароматні та ситні пиріжки з картопляного тіста з неймовірною начинкою стануть справжнім відкриттям. Спробуйте, і ви точно закохаєтеся в цей смак.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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картопля — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

олія — для обсмажування;

петрушка — 1 пучок;

яйця — 2 шт.;

борошно — 5 ст. л.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

печериці — 150 г;

вершки — 100 мл;

сир твердий — 100 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Приготування картопляного тіста. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву й смажити ще кілька хвилин. Посолити, поперчити за смаком.

Приготування картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити в підсоленій воді до м’якості. Розім’яти в пюре, додати обсмажену цибулю з морквою та перемішати. Петрушку дрібно нарізати, додати до картопляної маси. В окремій мисці збити яйця, влити до картопляного пюре, ретельно перемішати. В кінці всипати борошно й замісити м’яке, еластичне тісто.

Смажені баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію, обсмажити дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додати баклажан, нарізаний дрібними кубиками, обсмажити кілька хвилин, постійно помішуючи.

Борошно на начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Додати печериці, нарізані шматочками, перемішати та обсмажувати ще кілька хвилин. Посолити, поперчити, влити вершки та прогріти масу, постійно помішуючи. Перекласти начинку в миску.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

До остиглої начинки додати натертий на тертці твердий сир, перемішати. Формування та обсмажування. З картопляного тіста сформувати коржик, викласти на присипану борошном поверхню. У центр викласти начинку, зліпити краї та сформувати пиріжок.

На сковороді розігріти олію, викласти пиріжки та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.

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