Ужин работающей мамы из того, что есть в холодильнике — рецепт Моментальный

Ужин работающей мамы — из того, что есть в холодильнике
После долгого рабочего дня нет времени на сложные блюда? Этот рецепт "Моментальный" — идеальное решение! Минимум усилий, максимум вкуса и сытности!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лаваш — 200 г;
- зелень (петрушка) — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- твердый сыр — 100 г.
Для зажарки:
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу.
Для творожной массы:
- творог — 300 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Приготовление зажарки. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанные полосками шампиньоны, жарить несколько минут, помешивая. Посолить по вкусу.
Приготовление творожной массы. Творог смешать с яйцами, солью и перцем.
Лаваш свернуть в рулет и нарезать полосками. Выложить на дно формы для запекания, смазанной сливочным маслом.
К сырной массе добавить зажарку и измельченную зелень, тщательно перемешать. Выложить поверх лаваша.
Сверху равномерно посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут. Подавать горячей.
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