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Ужин работающей мамы — из того, что есть в холодильнике

2 марта 2025 00:24
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ужин работающей мамы из того, что есть в холодильнике — рецепт Моментальный
Домашнее блюдо. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

После долгого рабочего дня нет времени на сложные блюда? Этот рецепт "Моментальный" — идеальное решение! Минимум усилий, максимум вкуса и сытности!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 200 г;
  • зелень (петрушка) — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • твердый сыр — 100 г.

Для зажарки:

  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 300 г;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу.

Для творожной массы:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Приготовление зажарки. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанные полосками шампиньоны, жарить несколько минут, помешивая. Посолить по вкусу.

рецепт смачної вечері
Жареные шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление творожной массы. Творог смешать с яйцами, солью и перцем.

рецепт смачної швидкої вечері
Сырная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш свернуть в рулет и нарезать полосками. Выложить на дно формы для запекания, смазанной сливочным маслом.

рецепт смачної швидкої вечері у духовці
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

К сырной массе добавить зажарку и измельченную зелень, тщательно перемешать. Выложить поверх лаваша.

рецепт швидкої вечері у духовці
Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху равномерно посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут. Подавать горячей.

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