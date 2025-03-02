Ужин работающей мамы из того, что есть в холодильнике — рецепт Моментальный

Домашнее блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лаваш — 200 г;

зелень (петрушка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

твердый сыр — 100 г.

Для зажарки:

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 300 г;

масло — для жарки;

соль — по вкусу.

Для творожной массы:

творог — 300 г;

яйца — 4 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Приготовление зажарки. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанные полосками шампиньоны, жарить несколько минут, помешивая. Посолить по вкусу.

Жареные шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление творожной массы. Творог смешать с яйцами, солью и перцем.

Сырная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш свернуть в рулет и нарезать полосками. Выложить на дно формы для запекания, смазанной сливочным маслом.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

К сырной массе добавить зажарку и измельченную зелень, тщательно перемешать. Выложить поверх лаваша.

Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху равномерно посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут. Подавать горячей.

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