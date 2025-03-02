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Вечеря працюючої мами — з того, що є в холодильнику

2 березня 2025 00:24
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вечеря працюючої мами з того, що є в холодильнику — рецепт Моментальний
Домашня страва. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Після довгого робочого дня немає часу на складні страви? Цей рецепт "Моментальний" — ідеальне рішення! Мінімум зусиль, максимум смаку та ситності!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 200 г;
  • зелень (петрушка) — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком;
  • твердий сир — 100 г.

Для засмажки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • печериці — 300 г;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком.

Для сирної маси:

  • кисломолочний сир — 300 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Приготування засмажки. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати нарізані смужками печериці, смажити кілька хвилин, помішуючи. Посолити за смаком.

рецепт смачної вечері
Смажені печериі. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування сирної маси. Кисломолочний сир змішати з яйцями, сіллю та перцем.

рецепт смачної швидкої вечері
Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш скрутити в рулет і нарізати смужками. Викласти на дно форми для запікання, змащеної вершковим маслом.

рецепт смачної швидкої вечері у духовці
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

До сирної маси додати засмажку та подрібнену зелень, ретельно перемішати. Викласти поверх лаваша.

рецепт швидкої вечері у духовці
Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху рівномірно посипати тертим сиром. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 30-35 хвилин. Подавати гарячою.

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