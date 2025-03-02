Вечеря працюючої мами з того, що є в холодильнику — рецепт Моментальний

Вечеря працюючої мами — з того, що є в холодильнику
Після довгого робочого дня немає часу на складні страви? Цей рецепт "Моментальний" — ідеальне рішення! Мінімум зусиль, максимум смаку та ситності!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- лаваш — 200 г;
- зелень (петрушка) — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- твердий сир — 100 г.
Для засмажки:
- цибуля — 1 шт.;
- печериці — 300 г;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком.
Для сирної маси:
- кисломолочний сир — 300 г;
- яйця — 4 шт.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Приготування засмажки. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати нарізані смужками печериці, смажити кілька хвилин, помішуючи. Посолити за смаком.
Приготування сирної маси. Кисломолочний сир змішати з яйцями, сіллю та перцем.
Лаваш скрутити в рулет і нарізати смужками. Викласти на дно форми для запікання, змащеної вершковим маслом.
До сирної маси додати засмажку та подрібнену зелень, ретельно перемішати. Викласти поверх лаваша.
Зверху рівномірно посипати тертим сиром. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 30-35 хвилин. Подавати гарячою.
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