Вечеря працюючої мами з того, що є в холодильнику — рецепт Моментальний

Домашня страва. Фото: gospodynka.com.ua

Після довгого робочого дня немає часу на складні страви? Цей рецепт "Моментальний" — ідеальне рішення! Мінімум зусиль, максимум смаку та ситності!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

лаваш — 200 г;

зелень (петрушка) — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

твердий сир — 100 г.

Для засмажки:

цибуля — 1 шт.;

печериці — 300 г;

олія — для смаження;

сіль — за смаком.

Для сирної маси:

кисломолочний сир — 300 г;

яйця — 4 шт.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Приготування засмажки. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати нарізані смужками печериці, смажити кілька хвилин, помішуючи. Посолити за смаком.

Смажені печериі. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування сирної маси. Кисломолочний сир змішати з яйцями, сіллю та перцем.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Лаваш скрутити в рулет і нарізати смужками. Викласти на дно форми для запікання, змащеної вершковим маслом.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

До сирної маси додати засмажку та подрібнену зелень, ретельно перемішати. Викласти поверх лаваша.

Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху рівномірно посипати тертим сиром. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 30-35 хвилин. Подавати гарячою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашоб добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів



Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса.

Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості.

Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді.

Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді.

Також ми писали про рецепт змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою.

Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.

Також звернуіть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру.