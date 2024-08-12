Ужин из капусты и фарша — пошаговый рецепт приготовления

Капуста и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ужин из капусты и фарша - это простой, но невероятно вкусный рецепт, который обязательно заслуживает вашего внимания. Сочетание нежной капусты и сочного фарша создают питательное блюдо, которое понравится всей семье. Попробуйте этот рецепт, и он станет одним из ваших любимых вариантов для сытного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

лук 1 шт;

говяжий фарш 500 г;

соль 1 ч. л;

черный перец 1/2 ч. л;

итальянские травы 1 ч. л;

мускатный орех 1/2 ч.л;

паприка 1/2 ч. л;

укроп 1 пучок;

зеленый лук;

греческий йогурт 6 ст;

томатная паста 2 ч. л.

Способ приготовления

К фаршу добавить лук, соль, перец и все перемешать.

Фарш и лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

К греческому йогурту или сметане добавить томатную пасту, зелень и специи по вкусу.

Зелень и сметана. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На кусочек капусты выкладываем фарш, на фарш выкладываем соус.

Капуста и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекать при температуре 180°C около 45 минут.

Капуста и мясо. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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