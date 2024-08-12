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Ужин из капусты и фарша — рецепт, который заслуживает внимания

12 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ужин из капусты и фарша — пошаговый рецепт приготовления
Капуста и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ужин из капусты и фарша - это простой, но невероятно вкусный рецепт, который обязательно заслуживает вашего внимания. Сочетание нежной капусты и сочного фарша создают питательное блюдо, которое понравится всей семье. Попробуйте этот рецепт, и он станет одним из ваших любимых вариантов для сытного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • лук 1 шт;
  • говяжий фарш  500 г;
  • соль 1 ч. л;
  • черный перец 1/2 ч. л;
  • итальянские травы 1 ч. л;
  • мускатный орех 1/2 ч.л;
  • паприка 1/2 ч. л;
  • укроп 1 пучок;
  • зеленый лук;
  • греческий йогурт 6 ст;
  • томатная паста 2 ч. л. 

Способ приготовления 

К фаршу добавить лук, соль, перец и все перемешать. 

рецепт ужина с капустой
Фарш и лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

К греческому йогурту или сметане добавить томатную пасту, зелень и специи по вкусу. 

рецепт ужина с капустой и фаршем
Зелень и сметана. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На кусочек капусты выкладываем фарш, на фарш выкладываем соус. 

простой рецепт ужина с капустой
Капуста и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекать при температуре 180°C около 45 минут.

простой рецепт ужина с капустой и фаршем
Капуста и мясо. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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