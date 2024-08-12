Ужин из капусты и фарша — пошаговый рецепт приготовления

Ужин из капусты и фарша — рецепт, который заслуживает внимания
Ужин из капусты и фарша - это простой, но невероятно вкусный рецепт, который обязательно заслуживает вашего внимания. Сочетание нежной капусты и сочного фарша создают питательное блюдо, которое понравится всей семье. Попробуйте этот рецепт, и он станет одним из ваших любимых вариантов для сытного ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- лук 1 шт;
- говяжий фарш 500 г;
- соль 1 ч. л;
- черный перец 1/2 ч. л;
- итальянские травы 1 ч. л;
- мускатный орех 1/2 ч.л;
- паприка 1/2 ч. л;
- укроп 1 пучок;
- зеленый лук;
- греческий йогурт 6 ст;
- томатная паста 2 ч. л.
Способ приготовления
К фаршу добавить лук, соль, перец и все перемешать.
К греческому йогурту или сметане добавить томатную пасту, зелень и специи по вкусу.
На кусочек капусты выкладываем фарш, на фарш выкладываем соус.
Выпекать при температуре 180°C около 45 минут.
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