Вечеря з капусти та фаршу — покроковий рецепт приготування

Вечеря з капусти і фаршу — рецепт, який заслуговує на увагу
Вечеря з капусти і фаршу - це простий, але неймовірно смачний рецепт, який обов'язково заслуговує на вашу увагу . Поєднання ніжної капусти та соковитого фаршу створюють поживну страву, яка сподобається всій родині. Спробуйте цей рецепт, і він стане одним із ваших улюблених варіантів для ситної вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт;
- яловичий фарш 500 г;
- сіль 1 ч. л;
- чорний перець 1/2 ч. л;
- італійські трави 1 год. л;
- мускатний горіх 1/2 ч. л;
- паприка 1/2 ч. л;
- кріп 1 пучок;
- зелена цибуля;
- грецький йогурт 6 ст.;
- томатна паста 2 ч. л.
Спосіб приготування
До фаршу додати цибулю, сіль, перець і все перемішати.
До грецького йогурту чи сметані додати томатну пасту, зелень та спеції за смаком.
На шматочок капусти викладаємо фарш, на фарш викладаємо соус.
Випікати за температури 180°C близько 45 хвилин.
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