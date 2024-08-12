Вечеря з капусти та фаршу — покроковий рецепт приготування

Капуста та фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Вечеря з капусти і фаршу - це простий, але неймовірно смачний рецепт, який обов'язково заслуговує на вашу увагу . Поєднання ніжної капусти та соковитого фаршу створюють поживну страву, яка сподобається всій родині. Спробуйте цей рецепт, і він стане одним із ваших улюблених варіантів для ситної вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 шт;

яловичий фарш 500 г;

сіль 1 ч. л;

чорний перець 1/2 ч. л;

італійські трави 1 год. л;

мускатний горіх 1/2 ч. л;

паприка 1/2 ч. л;

кріп 1 пучок;

зелена цибуля;

грецький йогурт 6 ст.;

томатна паста 2 ч. л.

Спосіб приготування

До фаршу додати цибулю, сіль, перець і все перемішати.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

До грецького йогурту чи сметані додати томатну пасту, зелень та спеції за смаком.

Зелень та сметана. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На шматочок капусти викладаємо фарш, на фарш викладаємо соус.

Капуста та фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікати за температури 180°C близько 45 хвилин.

Капуста та м'ясо. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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