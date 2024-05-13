Что приготовить на ужин за 30 минут, мексиканское рагу с куриной грудкой — видео рецепт

Рагу с куриной грудкой. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Самый вкусный ужин, который можно предложить в сезон овощей. Готовится очень быстро, а получается вкусно. Рекомендуем повторить этот рецепт ужина за 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Milenia КулинарныеPецепты.

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Вам понадобится:

700 г куриная грудка (или любое другое мясо);

1 кабачок цукини 250 г;

300 г капуста;

100 г сладкий перец;

1 лук репчатый;

2 шт. моркови;

2 стебля сельдерея;

3 картофель средний;

1 помидор 200 г;

1.5 ст. л. томатная паста+ 400 мл воды;

1-2 ч. л. сахар;

зеленый лук, укроп, петрушка;

специи для курицы;

орегано;

базилик;

кориандр;

красный перец;

черный перец;

2 зубчика чеснока;

2 лавровых листа;

4 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления

Для этого рецепта вам понадобятся овощи и куриное мясо. Овощи можете использовать по своему вкусу, можно что-то заменить, а что-то добавить.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Куриное мясо нарезать на кусочки и обжарить на сковороде. Затем добавить лук.

Курица и лук. Фото: YouTube @MileniaFlorida

К луку добавить морковь и сельдерей. Затем немного соли и специи для курицы.

Курица и овощи. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Через пару минут добавить нарезанный кортофель. Через несколько минут добавить капусту, сладкий перец и кабачок. Еще через 5-7 минут добавить помидоры и томатную пасту.

Добавление помидоров. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Добавить сахар, лавровый лист, орегано, красный перец, базилик и два зубчика чеснока. Все специи добавляйте по своему вкусу. Протушить все до готовности картофеля. В конце добавить любую зелень.

Добавление специй. Фото: YouTube @MileniaFlorida

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