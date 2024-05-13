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Ужин за 30 минут — мексиканское рагу с куриной грудкой

13 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на ужин за 30 минут, мексиканское рагу с куриной грудкой — видео рецепт
Рагу с куриной грудкой. Фото: YouTube @MileniaFlorida
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый вкусный ужин, который можно предложить в сезон овощей. Готовится очень быстро, а получается вкусно. Рекомендуем повторить этот рецепт ужина за 30 минут. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Milenia КулинарныеPецепты

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Вам понадобится: 

  • 700 г куриная грудка (или любое другое мясо);
  • 1 кабачок цукини 250 г;
  • 300 г капуста;
  • 100 г сладкий перец;
  • 1 лук репчатый;
  • 2 шт. моркови;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 3  картофель средний;
  • 1 помидор 200 г;
  • 1.5 ст. л. томатная паста+ 400 мл воды;
  • 1-2 ч. л. сахар;
  • зеленый лук, укроп, петрушка;
  • специи для курицы; 
  • орегано; 
  • базилик; 
  • кориандр; 
  • красный перец;
  • черный перец; 
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 лавровых листа;
  • 4 ст. л. растительного масла. 

Способ приготовления 

Для этого рецепта вам понадобятся овощи и куриное мясо. Овощи можете использовать по своему вкусу, можно что-то заменить, а что-то добавить. 

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Куриное мясо нарезать на кусочки и обжарить на сковороде. Затем добавить лук. 

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Курица и лук. Фото: YouTube @MileniaFlorida

К луку добавить морковь и сельдерей. Затем немного соли и специи для курицы. 

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Курица и овощи. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Через пару минут добавить нарезанный кортофель. Через несколько минут добавить капусту, сладкий перец и кабачок. Еще через 5-7 минут добавить помидоры и томатную пасту. 

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Добавление помидоров. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Добавить сахар, лавровый лист, орегано, красный перец, базилик и два зубчика чеснока. Все специи добавляйте по своему вкусу. Протушить все до готовности картофеля. В конце добавить любую зелень. 

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Добавление специй. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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