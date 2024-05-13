Что приготовить на ужин за 30 минут, мексиканское рагу с куриной грудкой — видео рецепт

Ужин за 30 минут — мексиканское рагу с куриной грудкой
Самый вкусный ужин, который можно предложить в сезон овощей. Готовится очень быстро, а получается вкусно. Рекомендуем повторить этот рецепт ужина за 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Milenia КулинарныеPецепты.
Вам понадобится:
- 700 г куриная грудка (или любое другое мясо);
- 1 кабачок цукини 250 г;
- 300 г капуста;
- 100 г сладкий перец;
- 1 лук репчатый;
- 2 шт. моркови;
- 2 стебля сельдерея;
- 3 картофель средний;
- 1 помидор 200 г;
- 1.5 ст. л. томатная паста+ 400 мл воды;
- 1-2 ч. л. сахар;
- зеленый лук, укроп, петрушка;
- специи для курицы;
- орегано;
- базилик;
- кориандр;
- красный перец;
- черный перец;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 лавровых листа;
- 4 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления
Для этого рецепта вам понадобятся овощи и куриное мясо. Овощи можете использовать по своему вкусу, можно что-то заменить, а что-то добавить.
Куриное мясо нарезать на кусочки и обжарить на сковороде. Затем добавить лук.
К луку добавить морковь и сельдерей. Затем немного соли и специи для курицы.
Через пару минут добавить нарезанный кортофель. Через несколько минут добавить капусту, сладкий перец и кабачок. Еще через 5-7 минут добавить помидоры и томатную пасту.
Добавить сахар, лавровый лист, орегано, красный перец, базилик и два зубчика чеснока. Все специи добавляйте по своему вкусу. Протушить все до готовности картофеля. В конце добавить любую зелень.
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