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Вечеря за 30 хвилин — мексиканське рагу з курячою грудкою

13 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на вечерю за 30 хвилин, мексиканське рагу з курячою грудкою — відео рецепт
Рагу з курячою грудкою. Фото: YouTube @MileniaFlorida
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найсмачніша вечеря, яку можна запропонувати в сезон овочів. Готується дуже швидко, а виходить смачно. Рекомендуємо повторити цей рецепт вечері за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Milenia Кулінарні рецепти.

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Вам знадобиться:

  • 700 г куряча грудка (або будь-яке інше м'ясо);
  • 1 кабачок цукіні 250 г;
  • 300 г капусти;
  • 100 г солодкий перець;
  • 1 цибуля ріпчаста;
  • 2 шт. моркви;
  • 2 стебла селери;
  • 3 картопля середня;
  • 1 помідор 200 г;
  • 1.5 ст. л. томатна паста+ 400 мл води;
  • 1-2 ч. л. цукор;
  • зелена цибуля, кріп, петрушка;
  • спеції для курки;
  • орегано;
  • базилік;
  • коріандр;
  • червоний перець;
  • чорний перець;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 лаврові листи;
  • 4 ст. л. олії.

Спосіб приготування

Для цього рецепту вам знадобляться овочі та куряче м'ясо. Овочі можете використовувати на свій смак, можна щось замінити, а щось додати.

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Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Куряче м'ясо нарізати на шматочки і обсмажити на сковороді. Потім додати цибулю.

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Курка та цибуля. Фото: YouTube @MileniaFlorida

До цибулі додати моркву та селеру. Потім трохи солі та спеції для курки.

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Курка та овочі. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Через пару хвилин додати нарізану кортоплю. Ще через кілька хвилин додати капусту, солодкий перець та кабачок. Через 5-7 хвилин додати помідори та томатну пасту.

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Додавання помідорів. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Додати цукор, лавровий лист, орегано, червоний перець, базилік та два зубчики часнику. Усі спеції додавайте на свій смак. Протушкувати до готовності картоплі. Наприкінці додати будь-яку зелень.

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Додавання спецій. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.

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