Що приготувати на вечерю за 30 хвилин, мексиканське рагу з курячою грудкою — відео рецепт

Вечеря за 30 хвилин — мексиканське рагу з курячою грудкою
Найсмачніша вечеря, яку можна запропонувати в сезон овочів. Готується дуже швидко, а виходить смачно. Рекомендуємо повторити цей рецепт вечері за 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Milenia Кулінарні рецепти.
Вам знадобиться:
- 700 г куряча грудка (або будь-яке інше м'ясо);
- 1 кабачок цукіні 250 г;
- 300 г капусти;
- 100 г солодкий перець;
- 1 цибуля ріпчаста;
- 2 шт. моркви;
- 2 стебла селери;
- 3 картопля середня;
- 1 помідор 200 г;
- 1.5 ст. л. томатна паста+ 400 мл води;
- 1-2 ч. л. цукор;
- зелена цибуля, кріп, петрушка;
- спеції для курки;
- орегано;
- базилік;
- коріандр;
- червоний перець;
- чорний перець;
- 2 зубчики часнику;
- 2 лаврові листи;
- 4 ст. л. олії.
Спосіб приготування
Для цього рецепту вам знадобляться овочі та куряче м'ясо. Овочі можете використовувати на свій смак, можна щось замінити, а щось додати.
Куряче м'ясо нарізати на шматочки і обсмажити на сковороді. Потім додати цибулю.
До цибулі додати моркву та селеру. Потім трохи солі та спеції для курки.
Через пару хвилин додати нарізану кортоплю. Ще через кілька хвилин додати капусту, солодкий перець та кабачок. Через 5-7 хвилин додати помідори та томатну пасту.
Додати цукор, лавровий лист, орегано, червоний перець, базилік та два зубчики часнику. Усі спеції додавайте на свій смак. Протушкувати до готовності картоплі. Наприкінці додати будь-яку зелень.
Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.
Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.
Читайте Новини.LIVE!