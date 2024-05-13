Що приготувати на вечерю за 30 хвилин, мексиканське рагу з курячою грудкою — відео рецепт

Рагу з курячою грудкою. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Найсмачніша вечеря, яку можна запропонувати в сезон овочів. Готується дуже швидко, а виходить смачно. Рекомендуємо повторити цей рецепт вечері за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Milenia Кулінарні рецепти.

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Вам знадобиться:

700 г куряча грудка (або будь-яке інше м'ясо);

1 кабачок цукіні 250 г;

300 г капусти;

100 г солодкий перець;

1 цибуля ріпчаста;

2 шт. моркви;

2 стебла селери;

3 картопля середня;

1 помідор 200 г;

1.5 ст. л. томатна паста+ 400 мл води;

1-2 ч. л. цукор;

зелена цибуля, кріп, петрушка;

спеції для курки;

орегано;

базилік;

коріандр;

червоний перець;

чорний перець;

2 зубчики часнику;

2 лаврові листи;

4 ст. л. олії.

Спосіб приготування

Для цього рецепту вам знадобляться овочі та куряче м'ясо. Овочі можете використовувати на свій смак, можна щось замінити, а щось додати.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Куряче м'ясо нарізати на шматочки і обсмажити на сковороді. Потім додати цибулю.

Курка та цибуля. Фото: YouTube @MileniaFlorida

До цибулі додати моркву та селеру. Потім трохи солі та спеції для курки.

Курка та овочі. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Через пару хвилин додати нарізану кортоплю. Ще через кілька хвилин додати капусту, солодкий перець та кабачок. Через 5-7 хвилин додати помідори та томатну пасту.

Додавання помідорів. Фото: YouTube @MileniaFlorida

Додати цукор, лавровий лист, орегано, червоний перець, базилік та два зубчики часнику. Усі спеції додавайте на свій смак. Протушкувати до готовності картоплі. Наприкінці додати будь-яку зелень.

Додавання спецій. Фото: YouTube @MileniaFlorida

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