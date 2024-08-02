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Ужин за 30 минут — сытный шницель, чтобы вкусно накормить мужа

2 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ужин за 30 минут, сытный шницель — пошаговый рецепт
Шницель из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте приготовить таким способом отбивные. Получаются мягкими, очень сочными и нежными, даже если готовить из куриного филе. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 700 г;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • сушеный чеснок и копченая паприка;
  • яйцо крупное 3 шт;
  • молоко 2-3 ст.л;
  • мука 3 ст.л.

Способ приготовления 

Отрезать малое куриное филе от большого. Нарезать большое куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.

отбивные рецепт
Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить, поперчить, посыпать специями с обеих сторон. Разделить яйца на белки и желтки. К желткам добавить молоко и перемешать.

куриные отбивные рецепт
Приготовление отбивных. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К белкам добавить щепотку соли и взбить в пышную пену.

куриные отбивные простой рецепт
Отбивная и кляр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждую отбивную обмокнуть в кляре, потом в муке и в конце во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее. 

отбивные рецепт простой
Приготовление отбивных. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину отбивных.

отбивные рецепт
Куриные отбивные. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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