Ужин за 30 минут, сытный шницель — пошаговый рецепт

Ужин за 30 минут — сытный шницель, чтобы вкусно накормить мужа
Попробуйте приготовить таким способом отбивные. Получаются мягкими, очень сочными и нежными, даже если готовить из куриного филе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 700 г;
- соль, черный перец по вкусу;
- сушеный чеснок и копченая паприка;
- яйцо крупное 3 шт;
- молоко 2-3 ст.л;
- мука 3 ст.л.
Способ приготовления
Отрезать малое куриное филе от большого. Нарезать большое куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.
Посолить, поперчить, посыпать специями с обеих сторон. Разделить яйца на белки и желтки. К желткам добавить молоко и перемешать.
К белкам добавить щепотку соли и взбить в пышную пену.
Каждую отбивную обмокнуть в кляре, потом в муке и в конце во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.
Обжарить на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину отбивных.
Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — супер рецепт.
Вы не поверите, каким вкусным может быть салат, — рецепт из мивины за 20 минут.
Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.
Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — понравившийся рецепт.
Читайте Новини.LIVE!