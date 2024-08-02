Ужин за 30 минут, сытный шницель — пошаговый рецепт

Шницель из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Попробуйте приготовить таким способом отбивные. Получаются мягкими, очень сочными и нежными, даже если готовить из куриного филе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 700 г;

соль, черный перец по вкусу;

сушеный чеснок и копченая паприка;

яйцо крупное 3 шт;

молоко 2-3 ст.л;

мука 3 ст.л.

Способ приготовления

Отрезать малое куриное филе от большого. Нарезать большое куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить, поперчить, посыпать специями с обеих сторон. Разделить яйца на белки и желтки. К желткам добавить молоко и перемешать.

Приготовление отбивных. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К белкам добавить щепотку соли и взбить в пышную пену.

Отбивная и кляр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждую отбивную обмокнуть в кляре, потом в муке и в конце во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.

Приготовление отбивных. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину отбивных.

Куриные отбивные. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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