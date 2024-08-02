Вечеря за 30 хвилин, ситний шніцель — покроковий рецепт

Вечеря за 30 хвилин — ситний шніцель, щоб смачно нагодувати чоловіка
Спробуйте приготувати в такий спосіб відбивні. Виходять м'якими, дуже соковитими та ніжними, навіть якщо готувати з курячого філе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 700 г;
- сіль, чорний перець до смаку;
- сушений часник та копчена паприка;
- яйце велике 3 шт;
- молоко 2-3 ст.
- борошно 3 ст.
Спосіб приготування
Відрізати мале куряче філе від великого. Нарізати велике куряче філе на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м'ясо.
Посолити, поперчити, посипати спеціями з обох боків. Розділити яйця на білки та жовтки. До жовтків додати молоко та перемішати.
До білків додати щіпку солі та збити в пишну піну.
Кожну відбивну обмокнути в клярі, потім у борошні та наприкінці у збитих білках. Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.
Обсмажити на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючись на товщину відбивних.
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