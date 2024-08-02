Вечеря за 30 хвилин, ситний шніцель — покроковий рецепт

Шніцель із курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спробуйте приготувати в такий спосіб відбивні. Виходять м'якими, дуже соковитими та ніжними, навіть якщо готувати з курячого філе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 700 г;

сіль, чорний перець до смаку;

сушений часник та копчена паприка;

яйце велике 3 шт;

молоко 2-3 ст.

борошно 3 ст.

Спосіб приготування

Відрізати мале куряче філе від великого. Нарізати велике куряче філе на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м'ясо.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити, поперчити, посипати спеціями з обох боків. Розділити яйця на білки та жовтки. До жовтків додати молоко та перемішати.

Приготування відбивних. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До білків додати щіпку солі та збити в пишну піну.

Відбивна та кляр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожну відбивну обмокнути в клярі, потім у борошні та наприкінці у збитих білках. Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.

Приготування відбивних. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючись на товщину відбивних.

Курячі відбивні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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