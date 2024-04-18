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Ужин за 30 минут — тефтели в соусе, которые тают во рту

18 апреля 2024 18:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные тефтели в томатном соусе на ужин за 30 минут — пошаговый рецепт.
Тефтели в соусе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Тефтели по этому рецепту получаются нежные, сочные и просто тают во рту. Еще одним плюсом тефтелей является то, что это довольно универсальное блюдо — его можно приготовить и на завтрак, и на обед, и на ужин. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya

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Вам понадобится: 

  • 500 г говяжьего фарша;
  • 150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана);
  • 3 луковицы (средние);
  • соль (по вкусу);
  • перец чёрный (по вкусу) растительное масло;
  • 50 г манной крупы (2,5 ст. л.).

Для заливки:

  • 300 г томатов (в собственном соку, 1,5 стакана);
  • 2 моркови (средние);
  • 2 луковицы (средние);
  • соль (по вкусу);
  • вода;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.

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Промытый рис. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите и нарежьте лук мелким кубиком. Обжарьте лук на растительном масле, он должен слегка подрумяниться.

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Жареный лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.

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Фарш с рисом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформируйте тефтелю, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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Тефтеля в манке. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Затем приготовим заливку. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.

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Тефтели на сковороде. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте. Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.

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Тефтели в соусе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите её. Поверх выложите обжаренные тефтели. Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.

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Готовые тефтели. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.

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