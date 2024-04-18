Вкусные тефтели в томатном соусе на ужин за 30 минут — пошаговый рецепт.

Ужин за 30 минут — тефтели в соусе, которые тают во рту
Тефтели по этому рецепту получаются нежные, сочные и просто тают во рту. Еще одним плюсом тефтелей является то, что это довольно универсальное блюдо — его можно приготовить и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 500 г говяжьего фарша;
- 150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана);
- 3 луковицы (средние);
- соль (по вкусу);
- перец чёрный (по вкусу) растительное масло;
- 50 г манной крупы (2,5 ст. л.).
Для заливки:
- 300 г томатов (в собственном соку, 1,5 стакана);
- 2 моркови (средние);
- 2 луковицы (средние);
- соль (по вкусу);
- вода;
- сахар.
Способ приготовления
Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.
Очистите и нарежьте лук мелким кубиком. Обжарьте лук на растительном масле, он должен слегка подрумяниться.
Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.
Сформируйте тефтелю, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Затем приготовим заливку. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.
Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте. Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.
Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите её. Поверх выложите обжаренные тефтели. Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.
Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.
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