Вкусные тефтели в томатном соусе на ужин за 30 минут — пошаговый рецепт.

Тефтели в соусе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Тефтели по этому рецепту получаются нежные, сочные и просто тают во рту. Еще одним плюсом тефтелей является то, что это довольно универсальное блюдо — его можно приготовить и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

500 г говяжьего фарша;

150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана);

3 луковицы (средние);

соль (по вкусу);

перец чёрный (по вкусу) растительное масло;

50 г манной крупы (2,5 ст. л.).

Для заливки:

300 г томатов (в собственном соку, 1,5 стакана);

2 моркови (средние);

2 луковицы (средние);

соль (по вкусу);

вода;

сахар.

Способ приготовления

Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.

Промытый рис. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите и нарежьте лук мелким кубиком. Обжарьте лук на растительном масле, он должен слегка подрумяниться.

Жареный лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.

Фарш с рисом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформируйте тефтелю, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Тефтеля в манке. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Затем приготовим заливку. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.

Тефтели на сковороде. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте. Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.

Тефтели в соусе. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите её. Поверх выложите обжаренные тефтели. Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.

Готовые тефтели. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.

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