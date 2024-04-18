Смачні тефтелі у томатному соусі на вечерю за 30 хвилин – покроковий рецепт.

Тефтелі у соусі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Тефтелі за цим рецептом виходять ніжні, соковиті та просто тануть у роті. Ще одним плюсом тюфтель є у тому, що це досить універсальна страва — її можна приготувати і на сніданок, і на обід, і на вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

500 г яловичого фаршу;

150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1+3/4 склянки);

3 цибулини (середні);

сіль за смаком);

перець чорний (за смаком) олія;

50 г манної крупи (2,5 ст. арк.).

Для заливання:

300 г томатів (у власному соку, 1,5 склянки);

2 моркви (середні);

2 цибулини (середні);

сіль за смаком);

вода;

цукор.

Спосіб приготування

Додайте рис у кастрюлю, залийте водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкій температурі із закритою кришкою. Після того, вимкніть плиту і залиште рис під кришкою до повного остигання.

Промитий рис. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть і наріжте цибулю дрібним кубиком. Обсмажте цибулю на олії, вона повинна злегка підрум'янитися.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть та перемішайте.

Фарш із рисом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сформуйте тефтелі, обваляйте в манній крупі і обсмажте на олії по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Тефтель у манці. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Потім приготуємо заливку. Наріжте моркву соломкою та цибулю дрібним кубиком.

Тефтелі на сковороді. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажте на олії цибулю і моркву. Посоліть та перемішайте. Додайте помідори у власному соку та перемішайте.

Тефтелі у соусі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вилийте на дно каструлі половину заливки та рівномірно розподіліть її. Поверх викладіть обсмажені тефтелі. Викладіть на тефтелі заливку, що залишилася, і залийте в каструлю 50 мл води.

Готові тефтелі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрийте кришкою каструлю і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.

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