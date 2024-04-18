Смачні тефтелі у томатному соусі на вечерю за 30 хвилин – покроковий рецепт.

Вечеря за 30 хвилин — тефтелі в соусі, які тануть у роті
Тефтелі за цим рецептом виходять ніжні, соковиті та просто тануть у роті. Ще одним плюсом тюфтель є у тому, що це досить універсальна страва — її можна приготувати і на сніданок, і на обід, і на вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 500 г яловичого фаршу;
- 150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1+3/4 склянки);
- 3 цибулини (середні);
- сіль за смаком);
- перець чорний (за смаком) олія;
- 50 г манної крупи (2,5 ст. арк.).
Для заливання:
- 300 г томатів (у власному соку, 1,5 склянки);
- 2 моркви (середні);
- 2 цибулини (середні);
- сіль за смаком);
- вода;
- цукор.
Спосіб приготування
Додайте рис у кастрюлю, залийте водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкій температурі із закритою кришкою. Після того, вимкніть плиту і залиште рис під кришкою до повного остигання.
Очистіть і наріжте цибулю дрібним кубиком. Обсмажте цибулю на олії, вона повинна злегка підрум'янитися.
З'єднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
Сформуйте тефтелі, обваляйте в манній крупі і обсмажте на олії по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Потім приготуємо заливку. Наріжте моркву соломкою та цибулю дрібним кубиком.
Обсмажте на олії цибулю і моркву. Посоліть та перемішайте. Додайте помідори у власному соку та перемішайте.
Вилийте на дно каструлі половину заливки та рівномірно розподіліть її. Поверх викладіть обсмажені тефтелі. Викладіть на тефтелі заливку, що залишилася, і залийте в каструлю 50 мл води.
Накрийте кришкою каструлю і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.
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