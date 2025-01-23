Вегетарианская окрошка на белом квасе — легкий рецепт для похудения

Вегетерианская окрошка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вегетарианская окрошка на белом квасе — это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить легкость и пользу в одном блюде. Этот рецепт поможет вам оставаться в форме, наслаждаясь невероятным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

отварной картофель — 4 средние шт.;

отваренные яйца — 4 шт.;

редиска — 6-7 шт.;

свежие огурцы — 150-180 г;

молодой лучок — пучок;

укроп и петрушка — пучок;

горчица — по вкусу;

сметана — по вкусу;

белый квас — по необходимости;

соль и черный перец — по вкусу;

Способ приготовления

Нарезать отваренный картофель и яйца небольшими кубиками. Нарезать огурцы и редиску. Измельчить зелень и молодой лук. Выложить все ингредиенты в кастрюлю и тщательно перемешать.

Вареные яйца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В тарелку выложить нужное количество смеси ингредиентов. Добавить 1 столовую ложку сметаны и 0,5 чайной ложки горчицы. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Огурцы и редиска. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить ингредиенты белым квасом, еще раз перемешать и подавать к столу.

Белый квас. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Совет

Не добавляйте сметану, горчицу, соль и перец в кастрюлю, если не планируете съесть всю окрошку сразу. Это позволит сохранить свежесть и газированность кваса. Такой подход позволяет наслаждаться блюдом несколько дней без потери его качества.

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