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Вегетерианская окрошка на белом квасе для тех, кто хочет похудеть

23 января 2025 20:46
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вегетарианская окрошка на белом квасе — легкий рецепт для похудения
Вегетерианская окрошка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вегетарианская окрошка на белом квасе — это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить легкость и пользу в одном блюде. Этот рецепт поможет вам оставаться в форме, наслаждаясь невероятным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • отварной картофель — 4 средние шт.;
  • отваренные яйца — 4 шт.;
  • редиска — 6-7 шт.;
  • свежие огурцы — 150-180 г;
  • молодой лучок — пучок;
  • укроп и петрушка — пучок;
  • горчица — по вкусу;
  • сметана — по вкусу;
  • белый квас — по необходимости;
  • соль и черный перец — по вкусу;

Способ приготовления

Нарезать отваренный картофель и яйца небольшими кубиками. Нарезать огурцы и редиску. Измельчить зелень и молодой лук. Выложить все ингредиенты в кастрюлю и тщательно перемешать.

как приготовить полезную окрошку
Вареные яйца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В тарелку выложить нужное количество смеси ингредиентов. Добавить 1 столовую ложку сметаны и 0,5 чайной ложки горчицы. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

вкусная и полезная окрошка
Огурцы и редиска. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить ингредиенты белым квасом, еще раз перемешать и подавать к столу.

вкусная окрошка для похудения на квасе
Белый квас. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Совет

Не добавляйте сметану, горчицу, соль и перец в кастрюлю, если не планируете съесть всю окрошку сразу. Это позволит сохранить свежесть и газированность кваса. Такой подход позволяет наслаждаться блюдом несколько дней без потери его качества.

Ранее мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

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22:21 Оккупант приказал казнить военнопленного — перехват ГУР

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