Вегетарианская окрошка на белом квасе — легкий рецепт для похудения

Вегетерианская окрошка на белом квасе для тех, кто хочет похудеть
Вегетарианская окрошка на белом квасе — это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить легкость и пользу в одном блюде. Этот рецепт поможет вам оставаться в форме, наслаждаясь невероятным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- отварной картофель — 4 средние шт.;
- отваренные яйца — 4 шт.;
- редиска — 6-7 шт.;
- свежие огурцы — 150-180 г;
- молодой лучок — пучок;
- укроп и петрушка — пучок;
- горчица — по вкусу;
- сметана — по вкусу;
- белый квас — по необходимости;
- соль и черный перец — по вкусу;
Способ приготовления
Нарезать отваренный картофель и яйца небольшими кубиками. Нарезать огурцы и редиску. Измельчить зелень и молодой лук. Выложить все ингредиенты в кастрюлю и тщательно перемешать.
В тарелку выложить нужное количество смеси ингредиентов. Добавить 1 столовую ложку сметаны и 0,5 чайной ложки горчицы. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Залить ингредиенты белым квасом, еще раз перемешать и подавать к столу.
Совет
Не добавляйте сметану, горчицу, соль и перец в кастрюлю, если не планируете съесть всю окрошку сразу. Это позволит сохранить свежесть и газированность кваса. Такой подход позволяет наслаждаться блюдом несколько дней без потери его качества.
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