Вегетаріанська окрошка на білому квасі — легкий рецепт для схуднення

Вегетеріанська окрошка на білому квасі для тих, хто хоче схуднути
Вегетаріанська окрошка на білому квасі — це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати легкість і користь у одній страві. Цей рецепт допоможе вам залишатися у формі, насолоджуючись неймовірним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- відварена картопля — 4 середні шт.;
- відварені яйця — 4 шт.;
- редиска — 6-7 шт.;
- свіжі огірки — 150-180 г;
- молода цибулька — пучок;
- кріп і петрушка — пучок;
- гірчиця — за смаком;
- сметана — за смаком;
- білий квас — за потребою;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати відварену картоплю та яйця невеликими кубиками. Нарізати огірки та редиску. Подрібнити зелень і молоду цибулю. Викласти всі інгредієнти в каструлю й ретельно перемішати.
У тарілку викласти потрібну кількість суміші інгредієнтів. Додати 1 столову ложку сметани та 0,5 чайної ложки гірчиці. Перемішати, посолити й поперчити за смаком.
Залити інгредієнти білим квасом, ще раз перемішати й подавати до столу.
Порада
Не додавайте сметану, гірчицю, сіль і перець у каструлю, якщо не плануєте з’їсти всю окрошку одразу. Це дозволить зберегти свіжість і газованість квасу. Такий підхід дає змогу смакувати стравою кілька днів без втрати її якості.
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