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Вегетеріанська окрошка на білому квасі для тих, хто хоче схуднути

23 січня 2025 20:46
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вегетаріанська окрошка на білому квасі — легкий рецепт для схуднення
Вегетеріанська окрошка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Вегетаріанська окрошка на білому квасі — це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати легкість і користь у одній страві. Цей рецепт допоможе вам залишатися у формі, насолоджуючись неймовірним смаком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • відварена картопля — 4 середні шт.;
  • відварені яйця — 4 шт.;
  • редиска — 6-7 шт.;
  • свіжі огірки — 150-180 г;
  • молода цибулька — пучок;
  • кріп і петрушка — пучок;
  • гірчиця — за смаком;
  • сметана — за смаком;
  • білий квас — за потребою;
  • сіль і чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати відварену картоплю та яйця невеликими кубиками. Нарізати огірки та редиску. Подрібнити зелень і молоду цибулю. Викласти всі інгредієнти в каструлю й ретельно перемішати.

як приготувати корисну окрошку
Варені яйця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

У тарілку викласти потрібну кількість суміші інгредієнтів. Додати 1 столову ложку сметани та 0,5 чайної ложки гірчиці. Перемішати, посолити й поперчити за смаком.

смачна та корисна окрошка
Огірки та редиска. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити інгредієнти білим квасом, ще раз перемішати й подавати до столу.

смачна окрошка для схудення на квасі
Білий квас. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Порада

Не додавайте сметану, гірчицю, сіль і перець у каструлю, якщо не плануєте з’їсти всю окрошку одразу. Це дозволить зберегти свіжість і газованість квасу. Такий підхід дає змогу смакувати стравою кілька днів без втрати її якості. 

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.

рецепти окрошка овочі схуднення квас

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