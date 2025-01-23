Вегетаріанська окрошка на білому квасі — легкий рецепт для схуднення

Вегетеріанська окрошка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вегетаріанська окрошка на білому квасі — це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати легкість і користь у одній страві. Цей рецепт допоможе вам залишатися у формі, насолоджуючись неймовірним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

відварена картопля — 4 середні шт.;

відварені яйця — 4 шт.;

редиска — 6-7 шт.;

свіжі огірки — 150-180 г;

молода цибулька — пучок;

кріп і петрушка — пучок;

гірчиця — за смаком;

сметана — за смаком;

білий квас — за потребою;

сіль і чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати відварену картоплю та яйця невеликими кубиками. Нарізати огірки та редиску. Подрібнити зелень і молоду цибулю. Викласти всі інгредієнти в каструлю й ретельно перемішати.

Варені яйця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

У тарілку викласти потрібну кількість суміші інгредієнтів. Додати 1 столову ложку сметани та 0,5 чайної ложки гірчиці. Перемішати, посолити й поперчити за смаком.

Огірки та редиска. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити інгредієнти білим квасом, ще раз перемішати й подавати до столу.

Білий квас. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Порада

Не додавайте сметану, гірчицю, сіль і перець у каструлю, якщо не плануєте з’їсти всю окрошку одразу. Це дозволить зберегти свіжість і газованість квасу. Такий підхід дає змогу смакувати стравою кілька днів без втрати її якості.

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.