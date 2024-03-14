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Великий пост 2024 — простой рецепт постных пирожков с капустой

14 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Постные пирожки с капустой — простой рецепт к Великому посту видео и фото
Пирожки с капустой. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти пирожки в готовом виде очень слоеные, тесто тоненькое, как лист бумаги,  получается очень вкусно. Их можно приготовить в пост, поскольку тесто готовится на воде без яиц, молока и других молочных продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вода 120 г;
  • растительное масло 70 г;
  • мука 230-250 г (сколько возьмет тесто);
  • соль 0,5 ч. л.;
  • сахар 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • капуста 500 г;
  • морковь 1 шт. (небольшая);
  • лук 1 шт. (небольшая);
  • томатная паста 1 ст. л.;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • лавровый лист 1 шт.

Для смазывания:

  • 1 желток + 1 ч. л. молока.

Если поститесь, то можно смазать крутой чайной заваркой, водой, растительным маслом или вообще не смазывать. 

Способ приготовления 

Воду смешать с растительным маслом, добавить соль, сахар. Добавить муку, замесить мягкое тесто. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить отдыхать на 10-15 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать на четвертинки, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук и морковь обжарить на растительном масле, добавить томатную пасту, обжарить 1-2 минуты, добавить капусту, перемешать, залить немного воды.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и тушить 15-30 минут на маленьком огне, периодически перемешивая. За пять минут до готовности добавить соль, черный молотый перец и лавровый лист. Готовой тушеной капусте дать полностью остыть.

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Тесто и начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 16 частей.  Раскатать тесто очень тонко, выложить начинку, сформировать трубочку. Трубочки выложить на пергамент, смазать желтком с молоком.

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Готовые пирожки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °С. Пирожки готовы. 

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также советуем ознакомиться с вкусным постным винегретом по карпатскому рецепту. 

Еще мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

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