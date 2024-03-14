Постные пирожки с капустой — простой рецепт к Великому посту видео и фото

Великий пост 2024 — простой рецепт постных пирожков с капустой
Эти пирожки в готовом виде очень слоеные, тесто тоненькое, как лист бумаги, получается очень вкусно. Их можно приготовить в пост, поскольку тесто готовится на воде без яиц, молока и других молочных продуктов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода 120 г;
- растительное масло 70 г;
- мука 230-250 г (сколько возьмет тесто);
- соль 0,5 ч. л.;
- сахар 0,5 ч. л.
Для начинки:
- капуста 500 г;
- морковь 1 шт. (небольшая);
- лук 1 шт. (небольшая);
- томатная паста 1 ст. л.;
- соль, черный перец по вкусу;
- лавровый лист 1 шт.
Для смазывания:
- 1 желток + 1 ч. л. молока.
Если поститесь, то можно смазать крутой чайной заваркой, водой, растительным маслом или вообще не смазывать.
Способ приготовления
Воду смешать с растительным маслом, добавить соль, сахар. Добавить муку, замесить мягкое тесто. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить отдыхать на 10-15 минут.
Лук нарезать на четвертинки, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать.
Лук и морковь обжарить на растительном масле, добавить томатную пасту, обжарить 1-2 минуты, добавить капусту, перемешать, залить немного воды.
Накрыть крышкой и тушить 15-30 минут на маленьком огне, периодически перемешивая. За пять минут до готовности добавить соль, черный молотый перец и лавровый лист. Готовой тушеной капусте дать полностью остыть.
Тесто разделить на 16 частей. Раскатать тесто очень тонко, выложить начинку, сформировать трубочку. Трубочки выложить на пергамент, смазать желтком с молоком.
Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °С. Пирожки готовы.
Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.
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