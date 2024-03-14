Пісні пиріжки з капустою – простий рецепт до Великого посту відео та фото

Великий піст 2024 — простий рецепт пісних пиріжків з капустою
Ці пиріжки в готовому вигляді дуже листяні, тісто тоненьке, як аркуш паперу, виходить дуже смачно. Їх можна приготувати у піст, оскільки тісто готується на воді без яєць, молока та інших молочних продуктів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вода 120 г;
- олія 70 г;
- борошно 230-250 г (скільки візьме тісто);
- сіль 0,5 ч. л.;
- цукор 0,5 ч. л.
Для начинки:
- капуста 500 г;
- морква 1 шт. (невелика);
- цибуля 1 шт. (невелика);
- томатна паста 1 с. л.
- сіль, чорний перець до смаку;
- лавровий лист 1 шт.
Для змащування:
- 1 жовток + 1 ч. л. молока.
Якщо дотримуєтесь посту, то можна змастити крутою чайною заваркою, водою, олією або взагалі не змащувати.
Спосіб приготування
Воду змішати з олією, додати сіль, цукор. Додати борошно, замісити м'яке тісто. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити відпочивати на 10-15 хвилин.
Цибулю нарізати на четвертинки, моркву натерти на великій тертці, капусту нашаткувати.
Цибулю та моркву обсмажити на олії, додати томатну пасту, обсмажити 1-2 хвилини, додати капусту, перемішати, залити трохи води.
Накрити кришкою і тушкувати 15-30 хвилин на маленькому вогні, періодично перемішуючи. За п'ять хвилин до готовності додати сіль, чорний мелений перець та лавровий лист. Готовій тушкованій капусті дати повністю охолонути.
Тісто поділити на 16 частин. Розкачати тісто дуже тонко, викласти начинку, сформувати трубочку. Трубочки викласти на пергамент, змастити жовтком із молоком.
Випікати 15-20 хвилин за температури 180 °С. Тістечка готові.
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