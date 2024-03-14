Пісні пиріжки з капустою – простий рецепт до Великого посту відео та фото

Пиріжки з капустою. Фото: YouTube @evadaren

Ці пиріжки в готовому вигляді дуже листяні, тісто тоненьке, як аркуш паперу, виходить дуже смачно. Їх можна приготувати у піст, оскільки тісто готується на воді без яєць, молока та інших молочних продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вода 120 г;

олія 70 г;

борошно 230-250 г (скільки візьме тісто);

сіль 0,5 ч. л.;

цукор 0,5 ч. л.

Для начинки:

капуста 500 г;

морква 1 шт. (невелика);

цибуля 1 шт. (невелика);

томатна паста 1 с. л.

сіль, чорний перець до смаку;

лавровий лист 1 шт.

Для змащування:

1 жовток + 1 ч. л. молока.

Якщо дотримуєтесь посту, то можна змастити крутою чайною заваркою, водою, олією або взагалі не змащувати.

Спосіб приготування

Воду змішати з олією, додати сіль, цукор. Додати борошно, замісити м'яке тісто. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити відпочивати на 10-15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати на четвертинки, моркву натерти на великій тертці, капусту нашаткувати.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю та моркву обсмажити на олії, додати томатну пасту, обсмажити 1-2 хвилини, додати капусту, перемішати, залити трохи води.

Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою і тушкувати 15-30 хвилин на маленькому вогні, періодично перемішуючи. За п'ять хвилин до готовності додати сіль, чорний мелений перець та лавровий лист. Готовій тушкованій капусті дати повністю охолонути.

Тісто та начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто поділити на 16 частин. Розкачати тісто дуже тонко, викласти начинку, сформувати трубочку. Трубочки викласти на пергамент, змастити жовтком із молоком.

Готові пиріжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин за температури 180 °С. Тістечка готові.

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