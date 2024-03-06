Коли починається Великий піст 2024 — що можна і не можна їсти, календарю харчування

Хлеб и свеча. Фото: Freepik

С приближением Великого поста 18 марта 2024 года многие верующие задумываются о том, какие продукты станут недоступны для их рациона. Ограничения по потреблению определенных продуктов являются неотъемлемой частью этого времени самоограничения и духовного очищения. Давайте рассмотрим, какие именно продукты попадают под запрет во время этого важного периода.

Новини.LIVE. собрали для вас самую важную информацию, которая поможет подготовиться к Великому посту в 2024 году.

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Когда начинается Великий пост в 2024

В 2024 году Великий пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая для православных и греко-католиков, а для верующих западного обряда он стартовал 14 февраля и завершится 30 марта.

В этот период верующие изменяют свой рацион, соблюдая строгие правила, включая воздержание от пищи животного происхождения, ограничение в употреблении пищи и отказ от алкоголя и курения.

Во время Великого поста изменяется рацион верующих, особенно в первые четыре дня и в Страстную седмицу, когда соблюдается особая строгость.

Например, в первый день поста, Чистый понедельник, запрещено употреблять пищу. Это же правило распространяется и на Великую пятницу, предшествующую Пасхе.

В остальные дни питание осуществляется по определенному графику:

в понедельник, среду и пятницу разрешено сухое питание, позволяющее употреблять только воду, компоты, хлеб, фрукты и овощи;

во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без масла только вечером, а в субботу и воскресенье допускаются послабления, такие как горячая пища с маслом.

Продукты на столе. Фото: Freepik

Кроме того, во время поста запрещено употребление продуктов животного происхождения, таких как:

мясо;

рыба;

яйца;

молоко.

Также ограничивается количество приемов пищи до одного раза в день и запрещается употребление алкоголя и курение.

Что разрешается есть в Великий пост

Во время Великого поста допускается потребление продуктов, происходящих из растительного рациона.

Среди них:

фрукты;

овощи;

сухофрукты.

Каша с фруктами. Фото: Freepik

Также разрешено употребление солений, таких как квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы. В перечень разрешенных продуктов на время поста также включаются сухари, сушки, чай, грибы, орехи, черный и серый хлеб, кисель и каши, приготовленные на воде.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

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