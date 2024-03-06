Когда начинается Великий пост 2024 – что можно и нельзя есть, календарю питания

Хліб та свічка. Фото: Freepik

З наближенням Великого посту 18 березня 2024 року багато віруючих замислюються про те, які продукти стануть недоступними для їхнього раціону. Обмеження щодо споживання певних продуктів є невід'ємною частиною цього часу самообмеження та духовного очищення. Давайте розглянемо, які саме продукти підпадають під заборону під час цього важливого періоду.

Новини.LIVE. зібрали для вас найважливішу інформацію, яка допоможе підготуватися до Великого посту у 2024 році.

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Необхідно приділяти увагу важливим аспектам, особливо коли йдеться про Великий піст, який є однією з значущих подій для християнських конфесій. Цей період, що триває сім тижнів, покликаний підготувати віруючих до святкування Великодня.

Коли починається Великий піст у 2024

У 2024 році Великий піст розпочинається 18 березня і триватиме до 4 травня для православних та греко-католиків, а для віруючих західного обряду він стартував 14 лютого та завершиться 30 березня.

У цей період віруючі змінюють свій раціон, дотримуючись суворих правил, включаючи утримання від їжі тваринного походження, обмеження у вживанні їжі та відмову від алкоголю та куріння.

Під час Великого посту змінюється раціон віруючих, особливо у перші чотири дні і в Страсний тиждень, коли дотримується особлива суворість.

Наприклад, першого дня посту, Чистий понеділок, заборонено вживати їжу. Це ж правило поширюється і на Велику п'ятницю, що передує Великдень.

В інші дні харчування здійснюється за певним графіком:

у понеділок, середу та п'ятницю дозволено сухе харчування, що дозволяє вживати лише воду, компоти, хліб, фрукти та овочі;

у вівторок і четвер можна вживати гарячу їжу без олії лише ввечері, а в суботу та неділю допускаються послаблення, такі як гаряча їжа з олією.

Продукція на столі. Фото: Freepik

Крім того, під час посту заборонено вживання продуктів тваринного походження, таких як:

м'ясо;

риба;

яйця;

молоко.

Також обмежується кількість прийомів їжі до одного разу на день та забороняється вживання алкоголю та куріння.

Що дозволяється їсти у Великий піст

Під час Великого посту допускається споживання продуктів, що походять із рослинного раціону.

Серед них:

фрукти;

овочі;

сухофрукти.

Каша з фруктами. Фото: Freepik

Також дозволено вживання солінь, таких як квашена капуста, солоні та мариновані огірки. До переліку дозволених продуктів на час посту також включаються сухарі, сушіння, чай, гриби, горіхи, чорний та сірий хліб, кисіль та каші, приготовлені на воді.

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