Большой торт без выпечки за 10 минут – легкий рецепт из магазинных коржей

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете быстрый и вкусный десерт? Этот большой торт без выпечки за 10 минут — идеальное решение. Вам понадобятся только магазинные лепешки и несколько ингредиентов, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр, порадующий семью и гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

бисквитные лепешки (диаметром 24 см) 6 шт;

бананы 4-5 шт. (900-950 г);

сметана (25-30% жирности) 400 г;

вареное сгущенку 400 г;

шоколадные шарики для завтраков 100 г;

вес торта 2 кг. 150 г.

Способ приготовления

Соединить сметану с вареной сгущенкой и тщательно перемешать до однородной массы. Для начала можно воспользоваться ложкой, а затем перейти на венчик или миксер. Взбивать крем не нужно, достаточно просто добиться полного растворения сгущенки в сметане, что обычно занимает около трех минут.

Сметана и вареная сгущенка. Фото: gospodynka.com.ua

Бананы порезать тонкими кружочками. Можно также использовать другие фрукты, такие как киви, мандарины или клубника, но бананы придают отличный аромат и способствуют лучшей пропитке коржей.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления понадобятся бисквитные лепешки. Их можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно, но для удобства лучше использовать готовые. В данном рецепте использовано 6 круглых лепешек диаметром 24 см и высотой примерно 1,5 см.

Коржа и крем. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо для подачи выложить первый лепешок и равномерно смазать его кремом. Крем следует распределить на 7 частей, оставив немного для боков торта. Если крем будет стекать по бокам, это нормально. На первый корж выложить плотно нарезанные кружки банана, не забывая о краях. Бананы распределить по 5 частям для каждого слоя. Далее уложить следующий корж, повторяя процесс: смазать кремом и выложить бананы. Продолжать таким образом со всеми лепешками, кроме последнего.

Шоколадная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Последний лепешку выложить на бананы, осторожно, но равномерно прижать торт руками и смазать верх кремом без добавления бананов. Остатки крема использовать для смазывания боков торта. Для украшения торта использовать шоколадные шарики для завтраков. Их измельчить до крошки с помощью скалки, предварительно насыпав шарики в крепкий пакет. Полученной крошкой присыпать торт сверху и по бокам. Для боков крошку удобно приподнимать лопаткой и осторожно распределять по всей поверхности.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт необходимо поставить в холодильник для пропитки. Чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса, рекомендуется оставить его на ночь. Достаточно будет 12-15 часов.

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для того чтобы торт не подсох, накрыть его большим пакетом, избегая контакта пакета с поверхностью торта. Вот и готов удивительно нежный, мягкий и хорошо пропитанный торт. Он получается высоким и очень красивым в разрезе, с отличным ароматом и приятной текстурой.

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