Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Большой торт без выпечки за 10 минут — из магазинных коржей и так вкусно arrow

Большой торт без выпечки за 10 минут — из магазинных коржей и так вкусно

25 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Большой торт без выпечки за 10 минут – легкий рецепт из магазинных коржей
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете быстрый и вкусный десерт? Этот большой торт без выпечки за 10 минут — идеальное решение. Вам понадобятся только магазинные лепешки и несколько ингредиентов, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр, порадующий семью и гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • бисквитные лепешки (диаметром 24 см) 6 шт;
  • бананы 4-5 шт. (900-950 г);
  • сметана (25-30% жирности) 400 г;
  • вареное сгущенку 400 г;
  • шоколадные шарики для завтраков 100 г;
  • вес торта 2 кг. 150 г.

Способ приготовления

Соединить сметану с вареной сгущенкой и тщательно перемешать до однородной массы. Для начала можно воспользоваться ложкой, а затем перейти на венчик или миксер. Взбивать крем не нужно, достаточно просто добиться полного растворения сгущенки в сметане, что обычно занимает около трех минут.

торт за 10 минут
Сметана и вареная сгущенка. Фото: gospodynka.com.ua

Бананы порезать тонкими кружочками. Можно также использовать другие фрукты, такие как киви, мандарины или клубника, но бананы придают отличный аромат и способствуют лучшей пропитке коржей.

торт за 10 минут без выпечки
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления понадобятся бисквитные лепешки. Их можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно, но для удобства лучше использовать готовые. В данном рецепте использовано 6 круглых лепешек диаметром 24 см и высотой примерно 1,5 см.

рецепт торта за 10 минут без выпечки
Коржа и крем. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо для подачи выложить первый лепешок и равномерно смазать его кремом. Крем следует распределить на 7 частей, оставив немного для боков торта. Если крем будет стекать по бокам, это нормально. На первый корж выложить плотно нарезанные кружки банана, не забывая о краях. Бананы распределить по 5 частям для каждого слоя. Далее уложить следующий корж, повторяя процесс: смазать кремом и выложить бананы. Продолжать таким образом со всеми лепешками, кроме последнего.

простой рецепт торта за 10 минут без выпечки
Шоколадная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Последний лепешку выложить на бананы, осторожно, но равномерно прижать торт руками и смазать верх кремом без добавления бананов. Остатки крема использовать для смазывания боков торта. Для украшения торта использовать шоколадные шарики для завтраков. Их измельчить до крошки с помощью скалки, предварительно насыпав шарики в крепкий пакет. Полученной крошкой присыпать торт сверху и по бокам. Для боков крошку удобно приподнимать лопаткой и осторожно распределять по всей поверхности.

рецепт торта за 10 минут без выпечки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт необходимо поставить в холодильник для пропитки. Чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса, рекомендуется оставить его на ночь. Достаточно будет 12-15 часов.

вкусный рецепт торта за 10 минут без выпечки
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для того чтобы торт не подсох, накрыть его большим пакетом, избегая контакта пакета с поверхностью торта. Вот и готов удивительно нежный, мягкий и хорошо пропитанный торт. Он получается высоким и очень красивым в разрезе, с отличным ароматом и приятной текстурой.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.

Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.

рецепты десерт торт крем для торта без выпечки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азову" нужны сварщики металла — что нужно делать и сколько будут платить

02:34 США застряли в Украине — Трамп хочет выйти из войны в случае победы на выборах

02:30 Бронирование в "Дії" — получит ли отсрочку работник, не имеющий бумажного ВУД

02:13 Сборная Украины триумфально вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

01:32 Сержант из Львова хотел уволиться, но командир отказал — что решил суд

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

01:30 Отсрочка по уходу за членом семьи с инвалидностью — в ТЦК разъяснили нюансы

01:03 Исключенному с учета пришла повестка — кто виноват и что делать

00:33 Оккупанты снова обстреляли Запорожье — в ОВА показали фото последствий удара

00:30 Проверка документов ТЦК на улице — когда это законно

00:21 Умеров ответил, как реформируется система закупки питания для армии

03:26 "Азову" нужны сварщики металла — что нужно делать и сколько будут платить

02:34 США застряли в Украине — Трамп хочет выйти из войны в случае победы на выборах

02:30 Бронирование в "Дії" — получит ли отсрочку работник, не имеющий бумажного ВУД

02:13 Сборная Украины триумфально вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

01:32 Сержант из Львова хотел уволиться, но командир отказал — что решил суд

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

01:30 Отсрочка по уходу за членом семьи с инвалидностью — в ТЦК разъяснили нюансы

01:03 Исключенному с учета пришла повестка — кто виноват и что делать

00:33 Оккупанты снова обстреляли Запорожье — в ОВА показали фото последствий удара

00:30 Проверка документов ТЦК на улице — когда это законно

00:21 Умеров ответил, как реформируется система закупки питания для армии

Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью