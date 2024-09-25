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Великий торт без випічки за 10 хвилин — з магазинних коржів і так смачно

25 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Великий торт без випічки за 10 хвилин — легкий рецепт з магазиних коржів
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Цей великий торт без випічки за 10 хвилин — ідеальне рішення. Вам знадобляться лише магазинні коржі та кілька інгредієнтів, щоб створити справжній кулінарний шедевр, який порадує родину та гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • бісквітні коржі (діаметром 24 см) 6 шт;
  • банани 4-5 шт. (900-950 г);
  • сметана (25-30% жирності) 400 г;
  • варене згущене молоко 400 г;
  • шоколадні кульки для сніданків 100 г;
  • вага торта 2 кг 150 г. 

Спосіб приготування 

З'єднати сметану з вареним згущеним молоком і ретельно перемішати до однорідної маси. Для початку можна скористатися ложкою, а потім перейти на вінчик або міксер. Збивати крем не потрібно, достатньо просто досягти повного розчинення згущеного молока в сметані, що зазвичай займає близько трьох хвилин.

торт за 10 хвилин
Сметана та варене згущене молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Банани нарізати тонкими кружальцями. Можна також використати інші фрукти, такі як ківі, мандарини або полуниця, але банани додають чудовий аромат і сприяють кращому просоченню коржів.

торт за 10 хвилин без віпічки
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування знадобляться бісквітні коржі. Їх можна придбати в магазині або приготувати самостійно, але для зручності краще використовувати готові. В даному рецепті використано 6 круглих коржів діаметром 24 см і висотою приблизно 1,5 см.

рецепт торта за 10 хвилин без віпічки
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо для подачі викласти перший корж і рівномірно змастити його кремом. Крем слід розподілити на 7 частин, залишивши трохи для боків торта. Якщо крем буде стікати з боків, це нормально. На перший корж викласти щільно нарізані кружальця банана, не забуваючи про краї. Банани розподілити на 5 частин для кожного шару. Далі укласти наступний корж, повторюючи процес: змастити кремом і викласти банани. Продовжувати таким чином з усіма коржами, окрім останнього.

простий рецепт торта за 10 хвилин без віпічки
Шоколадна крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Останній корж викласти на банани, обережно, але рівномірно притиснути торт руками і змастити верх кремом без додавання бананів. Залишки крему використати для змазування боків торта. Для прикраси торта використовувати шоколадні кульки для сніданків. Їх подрібнити до крихти за допомогою качалки, попередньо насипавши кульки в міцний пакет. Отриманою крихтою присипати торт зверху і з боків. Для боків крихту зручно піднімати лопаткою і обережно розподіляти по всій поверхні.

рецепт торта за 10 хвилин без віпічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт необхідно поставити в холодильник для просочення. Щоб досягти ідеальної текстури і смаку, рекомендується залишити його на ніч. Достатньо буде 12-15 годин.

смачний рецепт торта за 10 хвилин без віпічки
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для того, щоб торт не підсох, накрити його великим пакетом, уникаючи контакту пакета з поверхнею торта. Ось і готовий дивовижно ніжний, м'який і добре просочений торт. Він виходить високим і дуже красивим у розрізі, з чудовим ароматом і приємною текстурою.

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