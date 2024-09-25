Великий торт без випічки за 10 хвилин — легкий рецепт з магазиних коржів

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Цей великий торт без випічки за 10 хвилин — ідеальне рішення. Вам знадобляться лише магазинні коржі та кілька інгредієнтів, щоб створити справжній кулінарний шедевр, який порадує родину та гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

бісквітні коржі (діаметром 24 см) 6 шт;

банани 4-5 шт. (900-950 г);

сметана (25-30% жирності) 400 г;

варене згущене молоко 400 г;

шоколадні кульки для сніданків 100 г;

вага торта 2 кг 150 г.

Спосіб приготування

З'єднати сметану з вареним згущеним молоком і ретельно перемішати до однорідної маси. Для початку можна скористатися ложкою, а потім перейти на вінчик або міксер. Збивати крем не потрібно, достатньо просто досягти повного розчинення згущеного молока в сметані, що зазвичай займає близько трьох хвилин.

Сметана та варене згущене молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Банани нарізати тонкими кружальцями. Можна також використати інші фрукти, такі як ківі, мандарини або полуниця, але банани додають чудовий аромат і сприяють кращому просоченню коржів.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування знадобляться бісквітні коржі. Їх можна придбати в магазині або приготувати самостійно, але для зручності краще використовувати готові. В даному рецепті використано 6 круглих коржів діаметром 24 см і висотою приблизно 1,5 см.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо для подачі викласти перший корж і рівномірно змастити його кремом. Крем слід розподілити на 7 частин, залишивши трохи для боків торта. Якщо крем буде стікати з боків, це нормально. На перший корж викласти щільно нарізані кружальця банана, не забуваючи про краї. Банани розподілити на 5 частин для кожного шару. Далі укласти наступний корж, повторюючи процес: змастити кремом і викласти банани. Продовжувати таким чином з усіма коржами, окрім останнього.

Шоколадна крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Останній корж викласти на банани, обережно, але рівномірно притиснути торт руками і змастити верх кремом без додавання бананів. Залишки крему використати для змазування боків торта. Для прикраси торта використовувати шоколадні кульки для сніданків. Їх подрібнити до крихти за допомогою качалки, попередньо насипавши кульки в міцний пакет. Отриманою крихтою присипати торт зверху і з боків. Для боків крихту зручно піднімати лопаткою і обережно розподіляти по всій поверхні.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт необхідно поставити в холодильник для просочення. Щоб досягти ідеальної текстури і смаку, рекомендується залишити його на ніч. Достатньо буде 12-15 годин.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для того, щоб торт не підсох, накрити його великим пакетом, уникаючи контакту пакета з поверхнею торта. Ось і готовий дивовижно ніжний, м'який і добре просочений торт. Він виходить високим і дуже красивим у розрізі, з чудовим ароматом і приємною текстурою.

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом льодового домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.