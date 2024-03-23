Как приготовить паску с косами к Пасхе — пошаговый рецепт

Пасхальный хлеб. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Такой хлеб или пасхальный кулич выглядит очень традиционно. Он готовится не сложно, при этом получается очень ароматным и вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

500 г. муки;

200 мл. молока;

100 г. масла;

50 г сахара;

50 г. дрожжей;

5 яичных желтков;

1 ч. л. соли;

50 мл. масла для смазывания рук при замесе теста.

Способ приготовления

Готовим опару. Соединяем дрожжи, сахар и теплое молоко.

Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Растираем желтки с солью, добавляем опару.

Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаем растопленное, еще теплое, сливочное масло.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Добавляем муку, замешиваем тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Делим тесто на две части. Из одной формируем лепешку, другую снова делим на две части, из которых плетем косы.

Тесто для приготовления. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Формируем кулич. Смазываем взбитым яйцом.

Косы из теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Весь процесс занимает около 45-60 минут, потому мы не оставляли тесто для подхода.

Приготовление кулича. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Если вы печете хлеб без украшений нужно емкость с тестом накрыть пищевой пленкой, оставить на 1 час, чтобы тесто подросло и увеличилось в объеме вдвое.

Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Выпекать при 180 ºС в течение 1 часа.

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