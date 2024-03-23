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Пасхальный хлеб — рецепт традиционного украинского кулича с косами

23 марта 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить паску с косами к Пасхе — пошаговый рецепт
Пасхальный хлеб. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой хлеб или пасхальный кулич выглядит очень традиционно. Он готовится не сложно, при этом получается очень ароматным и вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

  • 500 г. муки;
  • 200 мл. молока;
  • 100 г. масла;
  • 50 г сахара;
  • 50 г. дрожжей;
  • 5 яичных желтков;
  • 1 ч. л. соли;
  • 50 мл. масла для смазывания рук при замесе теста.

Способ приготовления

Готовим опару. Соединяем дрожжи, сахар и теплое молоко.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Растираем желтки с солью, добавляем опару.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаем растопленное, еще теплое, сливочное масло.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Добавляем муку, замешиваем тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Делим тесто на две части. Из одной формируем лепешку, другую снова делим на две части, из которых плетем косы.

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Тесто для приготовления. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Формируем кулич. Смазываем взбитым яйцом.

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Косы из теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Весь процесс занимает около 45-60 минут, потому мы не оставляли тесто для подхода.

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Приготовление кулича. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Если вы печете хлеб без украшений нужно емкость с тестом накрыть пищевой пленкой, оставить на 1 час, чтобы тесто подросло и увеличилось в объеме вдвое.

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Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Выпекать при 180 ºС в течение 1 часа.

Раньше мы писали о скором рецепте бездрожжевой творожной куличи — сохраните до Пасхи.

Также мы рассказывали о рецепте сырной куличи "Тирамису", которая готовится без яиц.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте пасхи — влажной и воздушной и проверенном рецепте ароматной пасхальной пасхи на сметане и без яиц.

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кулич
выпечка
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