Как приготовить паску с косами к Пасхе — пошаговый рецепт

Пасхальный хлеб — рецепт традиционного украинского кулича с косами
Такой хлеб или пасхальный кулич выглядит очень традиционно. Он готовится не сложно, при этом получается очень ароматным и вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- 500 г. муки;
- 200 мл. молока;
- 100 г. масла;
- 50 г сахара;
- 50 г. дрожжей;
- 5 яичных желтков;
- 1 ч. л. соли;
- 50 мл. масла для смазывания рук при замесе теста.
Способ приготовления
Готовим опару. Соединяем дрожжи, сахар и теплое молоко.
Растираем желтки с солью, добавляем опару.
Вливаем растопленное, еще теплое, сливочное масло.
Добавляем муку, замешиваем тесто.
Делим тесто на две части. Из одной формируем лепешку, другую снова делим на две части, из которых плетем косы.
Формируем кулич. Смазываем взбитым яйцом.
Весь процесс занимает около 45-60 минут, потому мы не оставляли тесто для подхода.
Если вы печете хлеб без украшений нужно емкость с тестом накрыть пищевой пленкой, оставить на 1 час, чтобы тесто подросло и увеличилось в объеме вдвое.
Выпекать при 180 ºС в течение 1 часа.
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