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Великодній хліб — рецепт традиційної української паски з косами

23 березня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати паску з косами до Великодня — покроковий рецепт
Великодній хліб. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий хліб або паска до Великодня виглядає дуже традиційно. Вона готується не складно, при цьому виходить дуже ароматною та смачною. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Вам знадобиться: 

  • 500 г. борошна;
  • 200 мл. молока;
  • 100 г. масла;
  • 50 г. цукру;
  • 50 г. дріжджів;
  • 5 яєчних жовтків;
  • 1 ч. л. солі;
  • 50 мл. олії для змащування рук при замісі тіста. 

Спосіб приготування

Готуємо опару. З’єднуємо дріжджі, цукор та тепле молоко. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Розтираємо жовтки з сіллю, додаємо опару.

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Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаємо розтоплене, ще тепле, вершкове масло.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Додаємо борошно, замішуємо тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Ділимо тісто на дві частини. З однієї формуємо паляницю, іншу знову ділимо на дві частини, з яких плетемо коси.

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Тісто для приготування. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

 Формуємо паску. Змащуємо збитим яйцем.

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Коси з тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Весь процес займає близько 45-60 хвилин, тому ми не залишали тісто для підходу. 

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Приготування паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Якщо ви будете пекти хліб без прикрас потрібно ємність з тістом накрити харчовою плівкою, залишити на 1 годину, щоб тісто підросло та збільшилося в об’ємі вдвічі.

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Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Випікати при 180 ºС протягом 1 години.

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Також ми розповідали про рецепт сирної паски "Тирамісу", яка готується без яєць. 

Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць. 

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Великдень
паска
випічка
Українська кухня

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