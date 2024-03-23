Як приготувати паску з косами до Великодня — покроковий рецепт

Великодній хліб — рецепт традиційної української паски з косами
Такий хліб або паска до Великодня виглядає дуже традиційно. Вона готується не складно, при цьому виходить дуже ароматною та смачною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- 500 г. борошна;
- 200 мл. молока;
- 100 г. масла;
- 50 г. цукру;
- 50 г. дріжджів;
- 5 яєчних жовтків;
- 1 ч. л. солі;
- 50 мл. олії для змащування рук при замісі тіста.
Спосіб приготування
Готуємо опару. З’єднуємо дріжджі, цукор та тепле молоко.
Розтираємо жовтки з сіллю, додаємо опару.
Вливаємо розтоплене, ще тепле, вершкове масло.
Додаємо борошно, замішуємо тісто.
Ділимо тісто на дві частини. З однієї формуємо паляницю, іншу знову ділимо на дві частини, з яких плетемо коси.
Формуємо паску. Змащуємо збитим яйцем.
Весь процес займає близько 45-60 хвилин, тому ми не залишали тісто для підходу.
Якщо ви будете пекти хліб без прикрас потрібно ємність з тістом накрити харчовою плівкою, залишити на 1 годину, щоб тісто підросло та збільшилося в об’ємі вдвічі.
Випікати при 180 ºС протягом 1 години.
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