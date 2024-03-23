Як приготувати паску з косами до Великодня — покроковий рецепт

Великодній хліб. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Такий хліб або паска до Великодня виглядає дуже традиційно. Вона готується не складно, при цьому виходить дуже ароматною та смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

500 г. борошна;

200 мл. молока;

100 г. масла;

50 г. цукру;

50 г. дріжджів;

5 яєчних жовтків;

1 ч. л. солі;

50 мл. олії для змащування рук при замісі тіста.

Спосіб приготування

Готуємо опару. З’єднуємо дріжджі, цукор та тепле молоко.

Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Розтираємо жовтки з сіллю, додаємо опару.

Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаємо розтоплене, ще тепле, вершкове масло.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Додаємо борошно, замішуємо тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Ділимо тісто на дві частини. З однієї формуємо паляницю, іншу знову ділимо на дві частини, з яких плетемо коси.

Тісто для приготування. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Формуємо паску. Змащуємо збитим яйцем.

Коси з тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Весь процес займає близько 45-60 хвилин, тому ми не залишали тісто для підходу.

Приготування паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Якщо ви будете пекти хліб без прикрас потрібно ємність з тістом накрити харчовою плівкою, залишити на 1 годину, щоб тісто підросло та збільшилося в об’ємі вдвічі.

Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Випікати при 180 ºС протягом 1 години.

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