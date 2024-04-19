Эксклюзивный рецепт напитка из фиалок — пошаговое описание

Фиалковый напиток. Фото: Freepik

Наступает время, когда вновь расцветают весенние цветы, в том числе и прекрасные фиалки. Их неповторимая красота и аромат делают их ценными в кулинарии, где они используются для создания разнообразных освежающих напитков и блюд.

Предлагаем приготовить фиалковый напиток по рецепту из книги "Первая украинская обще-практическая кухня" от Ольги Франко.

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Уважение к этим цветам прослеживается еще со времен древних греков и римлян, которые считали фиалки символом преданности. Из них изготавливали вино и снотворные средства.

Цветы фиалки. Фото: Freepik

Исторические записи из гербария британских монахов Х века также свидетельствуют о том, что настой из фиалок рекомендовался для борьбы с бессонницей и назван лекарством от разбитых сердец, благодаря своей способности помогать заснуть.

Вам понадобится:

100 г фиалок;

250 мл воды;

250 г сахара;

сок из 1/2 лимона.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Способ приготовления

Тщательно помыть фиалки в дуршлаге, затем залить кипятком и добавить сок из половины лимона.

Поместить фиалки в холодильник на протяжении 2 суток. После этого отцедить фиалки через сито, добавить сахар и варить в течение 10 минут.

Готовый сок перелить в заранее стерилизованную бутылку для хранения.

Напиток из фиалок. Фото: Freepik

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