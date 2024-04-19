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Весенний фиалковый напиток — старинный рецепт от Ольги Франко

19 апреля 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Эксклюзивный рецепт напитка из фиалок — пошаговое описание
Фиалковый напиток. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Наступает время, когда вновь расцветают весенние цветы, в том числе и прекрасные фиалки. Их неповторимая красота и аромат делают их ценными в кулинарии, где они используются для создания разнообразных освежающих напитков и блюд.

Предлагаем приготовить фиалковый напиток по рецепту из книги "Первая украинская обще-практическая кухня" от Ольги Франко.

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Уважение к этим цветам прослеживается еще со времен древних греков и римлян, которые считали фиалки символом преданности. Из них изготавливали вино и снотворные средства. 

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Цветы фиалки. Фото: Freepik

Исторические записи из гербария британских монахов Х века также свидетельствуют о том, что настой из фиалок рекомендовался для борьбы с бессонницей и назван лекарством от разбитых сердец, благодаря своей способности помогать заснуть.

Вам понадобится:

  • 100 г фиалок;
  • 250 мл воды;
  • 250 г сахара;
  • сок из 1/2 лимона.
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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Способ приготовления 

Тщательно помыть фиалки в дуршлаге, затем залить кипятком и добавить сок из половины лимона.

Поместить фиалки в холодильник на протяжении 2 суток. После этого отцедить фиалки через сито, добавить сахар и варить в течение 10 минут.

Готовый сок перелить в заранее стерилизованную бутылку для хранения.

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Напиток из фиалок. Фото: Freepik

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