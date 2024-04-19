Ексклюзивний рецепт напою з фіалок — покроковий опис

Фіалковий напій. Фото: Freepik

Настає час, коли знову розцвітають весняні квіти, у тому числі й чудові фіалки. Їх неповторна краса та аромат роблять їх цінними в кулінарії, де вони використовуються для створення різноманітних освіжаючих напоїв та страв.

Пропонуємо приготувати фіалковий напій за рецептом із книги "Перша українська загально-практична кухня" від Ольги Франко.

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Повага до цих квітів простежується ще з часів стародавніх греків та римлян, які вважали фіалки символом відданості. З них виготовляли вино та снодійні засоби.

Квіти фіалки. Фото: Freepik

Історичні записи з гербарію британських ченців Х століття також свідчать про те, що настій із фіалок рекомендувався для боротьби з безсонням і названий ліками від розбитих сердець завдяки своїй здатності допомагати заснути.

Вам знадобиться:

100 г фіалок;

250 мл води;

250 г цукру;

сік із 1/2 лимона.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Ретельно помити фіалки в друшляку, потім залити окропом і додати сік із половини лимона.

Помістити фіалки у холодильник протягом 2 діб. Після цього відцідити фіалки через сито, додати цукор та варити протягом 10 хвилин.

Готовий сік перелити в стерилізовану пляшку для зберігання.

Напій із фіалок. Фото: Freepik

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