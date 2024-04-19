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Весняний фіалковий напій — старовинний рецепт від Ольги Франко

19 квітня 2024 16:30
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Ексклюзивний рецепт напою з фіалок — покроковий опис
Фіалковий напій. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Настає час, коли знову розцвітають весняні квіти, у тому числі й чудові фіалки. Їх неповторна краса та аромат роблять їх цінними в кулінарії, де вони використовуються для створення різноманітних освіжаючих напоїв та страв.

Пропонуємо приготувати фіалковий напій за рецептом із книги "Перша українська загально-практична кухня" від Ольги Франко

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Повага до цих квітів простежується ще з часів стародавніх греків та римлян, які вважали фіалки символом відданості. З них виготовляли вино та снодійні засоби.

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Квіти фіалки. Фото: Freepik

Історичні записи з гербарію британських ченців Х століття також свідчать про те, що настій із фіалок рекомендувався для боротьби з безсонням і названий ліками від розбитих сердець завдяки своїй здатності допомагати заснути.

Вам знадобиться:

  • 100 г фіалок;
  • 250 мл води;
  • 250 г цукру;
  • сік із 1/2 лимона.
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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Ретельно помити фіалки в друшляку, потім залити окропом і додати сік із половини лимона.

Помістити фіалки у холодильник протягом 2 діб. Після цього відцідити фіалки через сито, додати цукор та варити протягом 10 хвилин.

Готовий сік перелити в стерилізовану пляшку для зберігання.

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Напій із фіалок. Фото: Freepik

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їжа
рецепти
квіти
лайфхаки
холодний напій

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