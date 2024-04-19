Ексклюзивний рецепт напою з фіалок — покроковий опис

Весняний фіалковий напій — старовинний рецепт від Ольги Франко
Настає час, коли знову розцвітають весняні квіти, у тому числі й чудові фіалки. Їх неповторна краса та аромат роблять їх цінними в кулінарії, де вони використовуються для створення різноманітних освіжаючих напоїв та страв.
Пропонуємо приготувати фіалковий напій за рецептом із книги "Перша українська загально-практична кухня" від Ольги Франко.
Повага до цих квітів простежується ще з часів стародавніх греків та римлян, які вважали фіалки символом відданості. З них виготовляли вино та снодійні засоби.
Історичні записи з гербарію британських ченців Х століття також свідчать про те, що настій із фіалок рекомендувався для боротьби з безсонням і названий ліками від розбитих сердець завдяки своїй здатності допомагати заснути.
Вам знадобиться:
- 100 г фіалок;
- 250 мл води;
- 250 г цукру;
- сік із 1/2 лимона.
Спосіб приготування
Ретельно помити фіалки в друшляку, потім залити окропом і додати сік із половини лимона.
Помістити фіалки у холодильник протягом 2 діб. Після цього відцідити фіалки через сито, додати цукор та варити протягом 10 хвилин.
Готовий сік перелити в стерилізовану пляшку для зберігання.
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