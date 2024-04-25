Салат на Пасху 2024 из зеленого лука – рецепт с фото

Весенний салат из зеленого лука к Пасхе
Очень простой рецепт, как приготовить самый весенний салат из зеленого лука. Такой салат готовится только весной, он очень вкусный и нежный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- яйца вареные 5-7 шт;
- зеленый лук большой пучок;
- майонез;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать зеленый лук.
Затем нарезать вареные яйца.
Добавить соль и мойонез, тщательно перемешать. Майонез, по желанию, можно заменить сметаной.
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