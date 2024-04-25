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Весенний салат из зеленого лука к Пасхе

25 апреля 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат на Пасху 2024 из зеленого лука – рецепт с фото
Весенний салат. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой рецепт, как приготовить самый весенний салат из зеленого лука. Такой салат готовится только весной, он очень вкусный и нежный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

  • яйца вареные 5-7 шт;
  • зеленый лук большой пучок;
  • майонез;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать зеленый лук.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @smachna_storinka

Затем нарезать вареные яйца.

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Вареные яйца. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавить соль и мойонез, тщательно перемешать. Майонез, по желанию, можно заменить сметаной.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

рецепты
Пасха
яйца
салат
зеленый лук

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