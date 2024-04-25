Салат на Пасху 2024 из зеленого лука – рецепт с фото

Весенний салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

Очень простой рецепт, как приготовить самый весенний салат из зеленого лука. Такой салат готовится только весной, он очень вкусный и нежный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

яйца вареные 5-7 шт;

зеленый лук большой пучок;

майонез;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать зеленый лук.

Зеленый лук. Фото: YouTube @smachna_storinka

Затем нарезать вареные яйца.

Вареные яйца. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавить соль и мойонез, тщательно перемешать. Майонез, по желанию, можно заменить сметаной.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @smachna_storinka

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