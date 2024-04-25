Салат на Великдень 2024 з зеленої цибулі — рецепт з фото

Весняний салат із зеленої цибулі до Великодня
Дуже простий рецепт, як приготувати найвесняніший салат з зеленої цибулі. Такий салат готується тільки навесні, він дуже смачний і ніжний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- яйця варені 5-7 шт.;
- зелена цибуля великий пучок;
- майонез;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати зелену цибулю.
Потім нарізати варені яйця.
Додати сіль та майонез, все ретельно перемішати. Майонез, за бажанням, можна замінити сметаною.
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