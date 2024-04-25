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Весняний салат із зеленої цибулі до Великодня

25 квітня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат на Великдень 2024 з зеленої цибулі — рецепт з фото
Весняний салат. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий рецепт, як приготувати найвесняніший салат з зеленої цибулі. Такий салат готується тільки навесні, він дуже смачний і ніжний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

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Вам знадобиться: 

  • яйця варені 5-7 шт.;
  • зелена цибуля великий пучок;
  • майонез;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати зелену цибулю. 

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @smachna_storinka

Потім нарізати варені яйця. 

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Варені яйця. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додати сіль та майонез, все ретельно перемішати. Майонез, за бажанням, можна замінити сметаною. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @smachna_storinka

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рецепти
Великдень
яйця
салат
зелена цибуля

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