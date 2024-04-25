Салат на Великдень 2024 з зеленої цибулі — рецепт з фото

Весняний салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

Дуже простий рецепт, як приготувати найвесняніший салат з зеленої цибулі. Такий салат готується тільки навесні, він дуже смачний і ніжний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

яйця варені 5-7 шт.;

зелена цибуля великий пучок;

майонез;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати зелену цибулю.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @smachna_storinka

Потім нарізати варені яйця.

Варені яйця. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додати сіль та майонез, все ретельно перемішати. Майонез, за бажанням, можна замінити сметаною.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @smachna_storinka

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