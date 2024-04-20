Салат с мивиной – вкусный, быстрый и простой рецепт

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут
Этот салат получается очень нежный и питательный. Мивина довольно неожиданный ингредиент, однако автор рецепта обещает, что салат понравится абсолютно всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- мивина 4 пачки;
- яйца вареные 5 шт;
- колбаска копченая дрогобычская 350-400 г;
- чеснок 3 зубчика;
- майонез (готовый или домашний).
Способ приготовления
Размельчить мивину, высыпаем в тарелку и заливаем водой. Накрыть крышкой
Чистим чеснок. Воспользуемся прессом для чеснока, чтобы добавить измельченный чеснок в мивину.
Отваренные яйца чистим и нарезаем средними кубиками. Колбасу тоже нарезаем кубиками среднего размера.
Добавляем все ингредиенты в салат и перемешиваем. Заправляем домашним майонезом и подаем готовое блюдо на стол.
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