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Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут

20 апреля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с мивиной – вкусный, быстрый и простой рецепт
Салат с мивиной. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат получается очень нежный и питательный. Мивина довольно неожиданный ингредиент, однако автор рецепта обещает, что салат понравится абсолютно всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • мивина 4 пачки;
  • яйца вареные 5 шт;
  • колбаска копченая дрогобычская 350-400 г;
  • чеснок 3 зубчика;
  • майонез (готовый или домашний).

Способ приготовления

Размельчить мивину, высыпаем в тарелку и заливаем водой. Накрыть крышкой

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Вермишель и кипяток. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Чистим чеснок. Воспользуемся прессом для чеснока, чтобы добавить измельченный чеснок в мивину.

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Добавление колбасы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Отваренные яйца чистим и нарезаем средними кубиками. Колбасу тоже нарезаем кубиками среднего размера.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавляем все ингредиенты в салат и перемешиваем. Заправляем домашним майонезом и подаем готовое блюдо на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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