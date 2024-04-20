Салат с мивиной – вкусный, быстрый и простой рецепт

Салат с мивиной. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Этот салат получается очень нежный и питательный. Мивина довольно неожиданный ингредиент, однако автор рецепта обещает, что салат понравится абсолютно всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

мивина 4 пачки;

яйца вареные 5 шт;

колбаска копченая дрогобычская 350-400 г;

чеснок 3 зубчика;

майонез (готовый или домашний).

Способ приготовления

Размельчить мивину, высыпаем в тарелку и заливаем водой. Накрыть крышкой

Вермишель и кипяток. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Чистим чеснок. Воспользуемся прессом для чеснока, чтобы добавить измельченный чеснок в мивину.

Добавление колбасы. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Отваренные яйца чистим и нарезаем средними кубиками. Колбасу тоже нарезаем кубиками среднего размера.

Добавление яиц. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавляем все ингредиенты в салат и перемешиваем. Заправляем домашним майонезом и подаем готовое блюдо на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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