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Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин

20 квітня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з мівіною — смачний, швидкий та простий рецепт
Салат з мівіною. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат виходить дуже ніжний та поживний. Мівіна досить неочікуваний інгредієнт, проте автор рецепта обіцяє, що салат сподобається абсолютно всім

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • мівіна 4 пачки;
  • яйця варені 5 шт.;
  • ковбаска копчена дрогобицька 350-400 г;
  • часник 3 зубчики;
  • майонез (готовий або домашній). 

Спосіб приготування 

Подрібнити мівіну, висипаємо в тарілку та заливаємо водою. Накрити кришкою

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Вермішель та окріп. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Чистимо часник. Скористаємось пресом для часнику, щоб додати подрібнений часник у мівіну

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Додавання ковбаси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Відварені яйця чистимо і нарізаємо середніми кубиками Ковбасу теж нарізаємо кубиками середнього розміру. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додаємо всі інгредієнти в салат та перемішуємо. Заправляємо домашнім майонезом і подаємо готову страву до столу.

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Готовий салат. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

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мівіна

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