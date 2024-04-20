Салат з мівіною — смачний, швидкий та простий рецепт

Салат з мівіною. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Цей салат виходить дуже ніжний та поживний. Мівіна досить неочікуваний інгредієнт, проте автор рецепта обіцяє, що салат сподобається абсолютно всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

мівіна 4 пачки;

яйця варені 5 шт.;

ковбаска копчена дрогобицька 350-400 г;

часник 3 зубчики;

майонез (готовий або домашній).

Спосіб приготування

Подрібнити мівіну, висипаємо в тарілку та заливаємо водою. Накрити кришкою

Вермішель та окріп. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Чистимо часник. Скористаємось пресом для часнику, щоб додати подрібнений часник у мівіну

Додавання ковбаси. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Відварені яйця чистимо і нарізаємо середніми кубиками Ковбасу теж нарізаємо кубиками середнього розміру.

Додавання яєць. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додаємо всі інгредієнти в салат та перемішуємо. Заправляємо домашнім майонезом і подаємо готову страву до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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