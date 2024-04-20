Салат з мівіною — смачний, швидкий та простий рецепт

Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин
Цей салат виходить дуже ніжний та поживний. Мівіна досить неочікуваний інгредієнт, проте автор рецепта обіцяє, що салат сподобається абсолютно всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- мівіна 4 пачки;
- яйця варені 5 шт.;
- ковбаска копчена дрогобицька 350-400 г;
- часник 3 зубчики;
- майонез (готовий або домашній).
Спосіб приготування
Подрібнити мівіну, висипаємо в тарілку та заливаємо водою. Накрити кришкою
Чистимо часник. Скористаємось пресом для часнику, щоб додати подрібнений часник у мівіну
Відварені яйця чистимо і нарізаємо середніми кубиками Ковбасу теж нарізаємо кубиками середнього розміру.
Додаємо всі інгредієнти в салат та перемішуємо. Заправляємо домашнім майонезом і подаємо готову страву до столу.
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