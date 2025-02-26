Вы влюбитесь в этот салат — идеальное сочетание с оригинальной заправкой

Вы влюбитесь в этот салат — непревзойденное сочетание продуктов
Этот салат станет настоящим открытием. Нежное куриное филе, сочная морковь, пикантные маринованные огурцы и оригинальная заправка делают его идеальным для любого застолья. Обязательно попробуйте!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300 г;
- морковь (вареная) — 1 шт.;
- консервированные огурцы — 3-4 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- майонез — 4 ст. л.;
- американская горчица — 1-2 ст. л.;
- укроп — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями (лавровый лист, черный перец горошком, сушеный чеснок или любимые приправы). Остудить и нарезать мелкими кубиками.
Морковь отварить, остудить и нарезать кубиками. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать. Консервированные огурцы нарезать мелкими кусочками. Укроп измельчить.
В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить оливковое масло, майонез и американскую горчицу.
Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Перед подачей дать салату настояться 10-15 минут в холодильнике. Подавать охлажденным.
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