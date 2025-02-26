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Вы влюбитесь в этот салат — непревзойденное сочетание продуктов

26 февраля 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Вы влюбитесь в этот салат — идеальное сочетание с оригинальной заправкой
Домашний салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат станет настоящим открытием. Нежное куриное филе, сочная морковь, пикантные маринованные огурцы и оригинальная заправка делают его идеальным для любого застолья. Обязательно попробуйте!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 300 г;
  • морковь (вареная) — 1 шт.;
  • консервированные огурцы — 3-4 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • американская горчица — 1-2 ст. л.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями (лавровый лист, черный перец горошком, сушеный чеснок или любимые приправы). Остудить и нарезать мелкими кубиками.

салат з курячим філе
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Морковь отварить, остудить и нарезать кубиками. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать. Консервированные огурцы нарезать мелкими кусочками. Укроп измельчить.

смачний салат з курячим філе
Соленые огурцы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить оливковое масло, майонез и американскую горчицу.

простий салат з курячим філе
Приготовление заправки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Перед подачей дать салату настояться 10-15 минут в холодильнике. Подавать охлажденным.

салат з курячим філе та овочами
Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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