Ви закохаєтеся у цей салат — ідеальне поєднання з оригінальною заправкою

Ви закохаєтеся у цей салат — неперевершене поєднання продуктів
Цей салат стане справжнім відкриттям. Ніжне куряче філе, соковита морква, пікантні мариновані огірки та оригінальна заправка роблять його ідеальним для будь-якого застілля. Обов’язково спробуйте!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300 г;
- морква (варена) — 1 шт.;
- консервовані огірки — 3-4 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- майонез — 4 ст. л.;
- американська гірчиця — 1-2 ст. л.;
- кріп — на смак;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити у підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, чорний перець горошком, сушений часник або улюблені приправи). Остудити та нарізати дрібними кубиками.
Моркву відварити, остудити та нарізати кубиками. Яйця зварити круто, очистити та нарізати. Консервовані огірки нарізати дрібними шматочками. Кріп подрібнити.
У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати оливкову олію, майонез та американську гірчицю.
Посолити, поперчити на смак і добре перемішати. Перед подачею дати салату настоятися 10-15 хвилин у холодильнику. Подавати охолодженим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!