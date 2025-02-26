Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ви закохаєтеся у цей салат — неперевершене поєднання продуктів arrow

Ви закохаєтеся у цей салат — неперевершене поєднання продуктів

26 лютого 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Ви закохаєтеся у цей салат — ідеальне поєднання з оригінальною заправкою
Домашній салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат стане справжнім відкриттям. Ніжне куряче філе, соковита морква, пікантні мариновані огірки та оригінальна заправка роблять його ідеальним для будь-якого застілля. Обов’язково спробуйте!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300 г;
  • морква (варена) — 1 шт.;
  • консервовані огірки — 3-4 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • американська гірчиця — 1-2 ст. л.;
  • кріп — на смак;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, чорний перець горошком, сушений часник або улюблені приправи). Остудити та нарізати дрібними кубиками.

салат з курячим філе
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Моркву відварити, остудити та нарізати кубиками. Яйця зварити круто, очистити та нарізати. Консервовані огірки нарізати дрібними шматочками. Кріп подрібнити.

смачний салат з курячим філе
Солоні огірки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати оливкову олію, майонез та американську гірчицю.

простий салат з курячим філе
Приготування заправки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Посолити, поперчити на смак і добре перемішати. Перед подачею дати салату настоятися 10-15 хвилин у холодильнику. Подавати охолодженим.

салат з курячим філе та овочами
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

морква салат рецепти курка закуска
Реклама
Реклама
Реклама