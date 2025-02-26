Ви закохаєтеся у цей салат — ідеальне поєднання з оригінальною заправкою

Домашній салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей салат стане справжнім відкриттям. Ніжне куряче філе, соковита морква, пікантні мариновані огірки та оригінальна заправка роблять його ідеальним для будь-якого застілля. Обов’язково спробуйте!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 300 г;

морква (варена) — 1 шт.;

консервовані огірки — 3-4 шт.;

яйця — 4 шт.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

майонез — 4 ст. л.;

американська гірчиця — 1-2 ст. л.;

кріп — на смак;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, чорний перець горошком, сушений часник або улюблені приправи). Остудити та нарізати дрібними кубиками.

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Моркву відварити, остудити та нарізати кубиками. Яйця зварити круто, очистити та нарізати. Консервовані огірки нарізати дрібними шматочками. Кріп подрібнити.

Солоні огірки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати оливкову олію, майонез та американську гірчицю.

Приготування заправки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Посолити, поперчити на смак і добре перемішати. Перед подачею дати салату настоятися 10-15 хвилин у холодильнику. Подавати охолодженим.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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