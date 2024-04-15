Зачем морозить кефир — где использовать для приготовления разных блюд

Вы удивитесь, зачем нужно замораживать кефир
Зачем замораживать кефир и как его потом использовать? Этот полезный лайфхак пригодится для любой хозяйки, ведь заморозить кефир просто, а благодаря этому можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что же происходит, когда замораживаешь кефир? Вы удивитесь, но из замороженного кефира можно приготовить сыр, напоминающий сливочный.
Как заморозить кефир
Для замораживания кефира следует упаковать его в пакет или другую подходящую упаковку для удобства извлечения замороженной массы.
Кефир необходимо замораживать в морозильной камере не менее суток.
Как разморозить кефир
Наилучшим способом является оставить кефир размораживаться на ночь.
Замороженный кефир нужно извлечь из упаковки, поместить на дуршлаг или сито, обернутые в несколько слоев марли. Это делается для того, чтобы отделить сыворотку, которую можно использовать в дальнейшем, например, для выпечки.
Как использовать размороженный кефир
После размораживания консистенция, характерная для кефира, исчезнет, и мы получим вкусный сливочный сыр.
Такой сыр можно посолить и поперчить по вкусу, намазать на хлеб и приготовить бутерброды.
Творогом из замороженного кефира можно заправить салаты. Добавьте к нему оливковое масло, горчицу, соль, перец, перемешайте и заправьте любой салат.
Поскольку сыр из замороженного кефира напоминает сыр Филадельфия, его можно использовать для чизкейков или сладкой выпечки.
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