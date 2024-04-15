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Вы удивитесь, зачем нужно замораживать кефир

15 апреля 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Зачем морозить кефир — где использовать для приготовления разных блюд
Хлеб с сыром. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Зачем замораживать кефир и как его потом использовать? Этот полезный лайфхак пригодится для любой хозяйки, ведь заморозить кефир просто, а благодаря этому можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Что же происходит, когда замораживаешь кефир? Вы удивитесь, но из замороженного кефира можно приготовить сыр, напоминающий сливочный.

Как заморозить кефир

Для замораживания кефира следует упаковать его в пакет или другую подходящую упаковку для удобства извлечения замороженной массы.

Кефир необходимо замораживать в морозильной камере не менее суток.

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Молочные продукты. Фото: Freepik

Как разморозить кефир

Наилучшим способом является оставить кефир размораживаться на ночь.

Замороженный кефир нужно извлечь из упаковки, поместить на дуршлаг или сито, обернутые в несколько слоев марли. Это делается для того, чтобы отделить сыворотку, которую можно использовать в дальнейшем, например, для выпечки.

Как использовать размороженный кефир

После размораживания консистенция, характерная для кефира, исчезнет, и мы получим вкусный сливочный сыр.

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Хлеб с сыром. Фото: Freepik

Такой сыр можно посолить и поперчить по вкусу, намазать на хлеб и приготовить бутерброды.

Творогом из замороженного кефира можно заправить салаты. Добавьте к нему оливковое масло, горчицу, соль, перец, перемешайте и заправьте любой салат.

Поскольку сыр из замороженного кефира напоминает сыр Филадельфия, его можно использовать для чизкейков или сладкой выпечки.

Ранее мы писали, чем полезен кефир и кому нельзя его пить

Еще мы рассказывали, кому нельзя есть творог

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