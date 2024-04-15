Навіщо морозити кефір — де використовувати для приготування різних страв

Хліб із сиром. Фото: Freepik

Навіщо заморожувати кефір та як його потім використовувати? Цей корисний лайфхак стане в нагоді для будь-якої господині, адже заморозити кефір просто, а завдяки цьому можна приготувати безліч смачних та корисних страв.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що ж відбувається, коли заморожуєш кефір? Ви здивуєтеся, але із замороженого кефіру можна приготувати сир, що нагадує вершковий.

Як заморозити кефір

Для заморожування кефіру слід запакувати його в пакет або іншу відповідну упаковку для зручності вилучення замороженої маси.

Кефір необхідно заморожувати у морозильній камері не менше доби.

Молочні продукти. Фото: Freepik

Як розморозити кефір

Найкращим способом є залишити кефір розморожуватися на ніч.

Заморожений кефір потрібно витягти з упаковки, помістити на друшляк або сито, загорнуті в кілька шарів марлі. Це робиться для того, щоб відокремити сироватку, яку можна використовувати надалі, наприклад, для випікання.

Як використовувати розморожений кефір

Після розморожування консистенція, характерна для кефіру, зникне, і ми отримаємо смачний вершковий сир.

Хліб із сиром. Фото: Freepik

Такий сир можна посолити та поперчити до смаку, намазати на хліб та приготувати бутерброди.

Сиром із замороженого кефіру можна заправити салати. Додайте до нього оливкову олію, гірчицю, сіль, перець, перемішайте та заправте будь-який салат.

Оскільки сир із замороженого кефіру нагадує сир Філадельфія, його можна використовувати для чізкейків чи солодкої випічки.

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