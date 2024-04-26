Как приготовить венскую пасху — пошаговый рецепт с фото

Венский кулич. Фото: YouTube @vse_prosto7

Этот рецепт Венского кулича стал очень популярен в социальных сетях. Весь секрет в тесте, которое готовится на протяжении ночи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВСЕ ПРОСТО.

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Вам понадобится:

сливочное масло 130 г;

мука 800-900 г;

дрожжи сухие 11 г;

молоко (теплое) 250 мл;

сахар 250-280 г;

яйца 3 штуки;

соль 1 ч. л;

ванильный сахар 20 г;

изюм 150 г;

для смазки куличей сверху 1 желток + 1 ст. л молока.

Способ приготовления

К молоку добавить сухие дрожжи, сахар, сливочное мало и яйца. Все тщательно перемешать.

Приготовление опары. Фото: YouTube @vse_prosto7

Накрыть пищевой пленкой и оставить ночью в теплом месте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Добавить муку, соль и ванильный сахар. Замешайте тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

К тесту добавить изюм, который перед этим нужно промыть и просушить. Затем добавить вторую часть муки.

Тесто и изюм. Фото: YouTube @vse_prosto7

Продолжайте замешивать тесто уже на столе. Разделить тесто на три равные части.

Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Разложить тесто в формы для выпечки. Оставить на 1,5 часа в теплом месте.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @vse_prosto7

Верх куличей смазать желтком с молоком. Выпекать при 180 ºС в течение 50 минут.

Готовая пасха. Фото: YouTube @vse_prosto7

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