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Венский кулич — рецепт на Пасху, который стал очень популярным в 2024 году

26 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить венскую пасху — пошаговый рецепт с фото
Венский кулич. Фото: YouTube @vse_prosto7
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт Венского кулича стал очень популярен в социальных сетях. Весь секрет в тесте, которое готовится на протяжении ночи. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВСЕ ПРОСТО.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло 130 г;
  • мука 800-900 г;
  • дрожжи сухие 11 г;
  • молоко (теплое) 250 мл;
  • сахар 250-280 г;
  • яйца 3 штуки;
  • соль 1 ч. л;
  • ванильный сахар 20 г;
  • изюм 150 г;
  • для смазки куличей сверху 1 желток + 1 ст. л молока.

Способ приготовления

К молоку добавить сухие дрожжи, сахар, сливочное мало и яйца. Все тщательно перемешать.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @vse_prosto7

Накрыть пищевой пленкой и оставить ночью в теплом месте.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Добавить муку, соль и ванильный сахар. Замешайте тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

К тесту добавить изюм, который перед этим нужно промыть и просушить. Затем добавить вторую часть муки.

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Тесто и изюм. Фото: YouTube @vse_prosto7

Продолжайте замешивать тесто уже на столе. Разделить тесто на три равные части.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Разложить тесто в формы для выпечки. Оставить на 1,5 часа в теплом месте.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @vse_prosto7

Верх куличей смазать желтком с молоком. Выпекать при 180 ºС в течение 50 минут.

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Готовая пасха. Фото: YouTube @vse_prosto7

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Также мы рассказывали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

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