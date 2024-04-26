Как приготовить венскую пасху — пошаговый рецепт с фото

Венский кулич — рецепт на Пасху, который стал очень популярным в 2024 году
Этот рецепт Венского кулича стал очень популярен в социальных сетях. Весь секрет в тесте, которое готовится на протяжении ночи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ВСЕ ПРОСТО.
Вам понадобится:
- сливочное масло 130 г;
- мука 800-900 г;
- дрожжи сухие 11 г;
- молоко (теплое) 250 мл;
- сахар 250-280 г;
- яйца 3 штуки;
- соль 1 ч. л;
- ванильный сахар 20 г;
- изюм 150 г;
- для смазки куличей сверху 1 желток + 1 ст. л молока.
Способ приготовления
К молоку добавить сухие дрожжи, сахар, сливочное мало и яйца. Все тщательно перемешать.
Накрыть пищевой пленкой и оставить ночью в теплом месте.
Добавить муку, соль и ванильный сахар. Замешайте тесто.
К тесту добавить изюм, который перед этим нужно промыть и просушить. Затем добавить вторую часть муки.
Продолжайте замешивать тесто уже на столе. Разделить тесто на три равные части.
Разложить тесто в формы для выпечки. Оставить на 1,5 часа в теплом месте.
Верх куличей смазать желтком с молоком. Выпекать при 180 ºС в течение 50 минут.
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