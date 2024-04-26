Як приготувати віденську паску — покроковий рецепт з фото

Віденська паска — рецепт на Великдень, який став дуже популярний в 2024 році
Цей рецепт Віденської паски став дуже популярним в соціальних мережах. Весь секрет у тісті, яке готується протягом ночі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ВСЕ ПРОСТО.
Вам знадобиться:
- вершкове масло 130 г;
- борошно 800-900 г;
- дріжджі сухі 11 г;
- молоко (тепле) 250 мл;
- цукор 250-280 г;
- яйця 3 штуки;
- сіль 1 ч. л;
- ванільний цукор 20 г;
- родзинки 150 г;
- для змащування пасок зверху 1 жовток + 1 ст. л молока.
Спосіб приготування
До молока додати сухі дріжжі, цукор, вершкове мало та яйця. Все ретельно перемішати.
Накрити харчовою плівкою та залишити на ніч у теплому місці.
Додати борошно, сіль та ванільний цукор. Замішати тісто.
До тіста додати родзинки, які перед цим потрібно промити та просушити. Потім додати другу частину борошна.
Продовжувати замішувати тісто вже на столі. Розділити тісто на три рівні частини.
Розкласти тісто в форми для випікання. Залишити на 1,5 години в теплому місці.
Верх пасок змастити жевтком з молоком. Випікати при 180 ºС протягом 50 хвилин.
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