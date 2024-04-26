Як приготувати віденську паску — покроковий рецепт з фото

Віденська паска. Фото: YouTube @vse_prosto7

Цей рецепт Віденської паски став дуже популярним в соціальних мережах. Весь секрет у тісті, яке готується протягом ночі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ВСЕ ПРОСТО.

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Вам знадобиться:

вершкове масло 130 г;

борошно 800-900 г;

дріжджі сухі 11 г;

молоко (тепле) 250 мл;

цукор 250-280 г;

яйця 3 штуки;

сіль 1 ч. л;

ванільний цукор 20 г;

родзинки 150 г;

для змащування пасок зверху 1 жовток + 1 ст. л молока.

Спосіб приготування

До молока додати сухі дріжжі, цукор, вершкове мало та яйця. Все ретельно перемішати.

Приготування опари. Фото: YouTube @vse_prosto7

Накрити харчовою плівкою та залишити на ніч у теплому місці.

Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Додати борошно, сіль та ванільний цукор. Замішати тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

До тіста додати родзинки, які перед цим потрібно промити та просушити. Потім додати другу частину борошна.

Тісто та родзинки. Фото: YouTube @vse_prosto7

Продовжувати замішувати тісто вже на столі. Розділити тісто на три рівні частини.

Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Розкласти тісто в форми для випікання. Залишити на 1,5 години в теплому місці.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @vse_prosto7

Верх пасок змастити жевтком з молоком. Випікати при 180 ºС протягом 50 хвилин.

Готова паска. Фото: YouTube @vse_prosto7

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