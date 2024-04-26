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Віденська паска — рецепт на Великдень, який став дуже популярний в 2024 році

26 квітня 2024 13:47
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Як приготувати віденську паску — покроковий рецепт з фото
Віденська паска. Фото: YouTube @vse_prosto7
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт Віденської паски став дуже популярним в соціальних мережах. Весь секрет у тісті, яке готується протягом ночі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ВСЕ ПРОСТО

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Вам знадобиться: 

  • вершкове масло 130 г;
  • борошно 800-900 г;
  • дріжджі сухі 11 г;
  • молоко (тепле) 250 мл;
  • цукор 250-280 г;
  • яйця 3 штуки;
  • сіль 1 ч. л;
  • ванільний цукор 20 г;
  • родзинки 150 г;
  • для змащування пасок зверху 1 жовток + 1 ст. л молока. 

Спосіб приготування 

До молока додати сухі дріжжі, цукор, вершкове мало та яйця. Все ретельно перемішати. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @vse_prosto7

Накрити харчовою плівкою та залишити на ніч у теплому місці. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Додати борошно, сіль та ванільний цукор. Замішати тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

До тіста додати родзинки, які перед цим потрібно промити та просушити. Потім додати другу частину борошна. 

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Тісто та родзинки. Фото: YouTube @vse_prosto7

Продовжувати замішувати тісто вже на столі. Розділити тісто на три рівні частини. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Розкласти тісто в форми для випікання. Залишити на 1,5 години в теплому місці. 

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @vse_prosto7

Верх пасок змастити жевтком з молоком. Випікати при 180 ºС протягом 50 хвилин. 

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Готова паска. Фото: YouTube @vse_prosto7

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рецепти
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Великдень
паска
випічка

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