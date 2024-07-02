Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Известный вишневый плетеный пирог из сериала Твин Пикс arrow

Известный вишневый плетеный пирог из сериала Твин Пикс

2 июля 2024 20:45
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Пирог с вишней, песочное тесто и много вишен на завтрак — пошаговое приготовление
Вишневый плетеный пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Это самый известный и универсальный рецепт пирога с вишней. Его универсальность в том, что вишня в таком пироге может быть заменена на любую ягоду, яблоко, персик, абрикос, сливу. Вишневый пирог имеет кисло-сладкий вкус, рассыпчатую структуру и нежный аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • маргарин 250 г;
  • яйца 1 шт.;
  • сахар 200 г;
  • мука 400 г (возможно понадобится больше);
  • разрыхлитель теста 2 ч. л.

Для начинки:

  • вишня 500 г (без косточек);
  • сахар 150 г;
  • ваниль 10 г;
  • крахмал из кукурузы 1-2 ст. л. (в зависимости, какая густота нужна).

Способ приготовления

До 250 г маргарина комнатной температуры взбиваем с 200 г сахара около 5 минут с помощью миксера. Добавляем 1 яйцо и снова взбиваем.

приготовление
Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Затем 400 г муки просеиваем в отдельной посуде и смешиваем с 2 ч. л. разрыхлителя теста.

выпечка
Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Постепенно добавляем сухие ингредиенты в маргариновую массу. Когда тесто начнет браться комочками, перекладываем на посыпанную мукой поверхность, немного мнем руками, формируем в шар, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 1 час.

null
Тесто в пакете. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готовим вишневую начинку. Ягоды нужно промыть. Когда из них стечет излишняя жидкость, очищаем от косточек.

тесто
Приготовление пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Отправляем вариться на маленьком огне. После нагревания через пару минут добавляем сахар и ваниль. Он при нагревании будет способствовать активному выделению ягодного сока. Обязательно в процессе часто помешиваем массу.

вишни
Вишневая начинка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавляем крахмал из кукурузы и все время мешаем, чтобы не образовывались комочки, крахмал должен полностью раствориться. Мешаем и доводим до загустения. Даем пару минут постоять на огне и выключаем. После переливаем в нужную посуду, даем время немного остыть.

вишневая начинка
Вишневая начинка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Тесто делим на 2 части. Предварительно смазываем форму сливочным маслом и посыпаем мукой. Большую часть теста раскатываем в пласт сантиметров на 5 больше вашей формы и нежно перекладываем тесто в форму. Выкладываем вишневую начинку на тесто и равномерно разравниваем. С остальным тестом делаем любые украшения для пирога. Для золотистого цвета смазываем пирог смесью яйца и ванильного сахара.

null
Вишневый пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Ставим пирог в разогретую до 180 °С духовку на 45-50 минут до золотистого цвета. После приготовления пирога по желанию можно посыпать сахарной пудрой. Этот отличный легкий и воздушный пирог можно подавать на завтрак, на десерт или на ужин.

Раньше мы писали о лечебном и вкусном варенье из одуванчика и лимона.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

рецепты пирог пирог к чаю вишня идея для завтрака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно