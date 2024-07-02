Пирог с вишней, песочное тесто и много вишен на завтрак — пошаговое приготовление

Вишневый плетеный пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Это самый известный и универсальный рецепт пирога с вишней. Его универсальность в том, что вишня в таком пироге может быть заменена на любую ягоду, яблоко, персик, абрикос, сливу. Вишневый пирог имеет кисло-сладкий вкус, рассыпчатую структуру и нежный аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

маргарин 250 г;

яйца 1 шт.;

сахар 200 г;

мука 400 г (возможно понадобится больше);

разрыхлитель теста 2 ч. л.

Для начинки:

вишня 500 г (без косточек);

сахар 150 г;

ваниль 10 г;

крахмал из кукурузы 1-2 ст. л. (в зависимости, какая густота нужна).

Способ приготовления

До 250 г маргарина комнатной температуры взбиваем с 200 г сахара около 5 минут с помощью миксера. Добавляем 1 яйцо и снова взбиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Затем 400 г муки просеиваем в отдельной посуде и смешиваем с 2 ч. л. разрыхлителя теста.

Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Постепенно добавляем сухие ингредиенты в маргариновую массу. Когда тесто начнет браться комочками, перекладываем на посыпанную мукой поверхность, немного мнем руками, формируем в шар, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 1 час.

Тесто в пакете. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готовим вишневую начинку. Ягоды нужно промыть. Когда из них стечет излишняя жидкость, очищаем от косточек.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Отправляем вариться на маленьком огне. После нагревания через пару минут добавляем сахар и ваниль. Он при нагревании будет способствовать активному выделению ягодного сока. Обязательно в процессе часто помешиваем массу.

Вишневая начинка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавляем крахмал из кукурузы и все время мешаем, чтобы не образовывались комочки, крахмал должен полностью раствориться. Мешаем и доводим до загустения. Даем пару минут постоять на огне и выключаем. После переливаем в нужную посуду, даем время немного остыть.

Вишневая начинка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Тесто делим на 2 части. Предварительно смазываем форму сливочным маслом и посыпаем мукой. Большую часть теста раскатываем в пласт сантиметров на 5 больше вашей формы и нежно перекладываем тесто в форму. Выкладываем вишневую начинку на тесто и равномерно разравниваем. С остальным тестом делаем любые украшения для пирога. Для золотистого цвета смазываем пирог смесью яйца и ванильного сахара.

Вишневый пирог. Фото: YouTube @twinskitchen76

Ставим пирог в разогретую до 180 °С духовку на 45-50 минут до золотистого цвета. После приготовления пирога по желанию можно посыпать сахарной пудрой. Этот отличный легкий и воздушный пирог можно подавать на завтрак, на десерт или на ужин.

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