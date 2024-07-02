Пиріг з вишнею, пісочне тісто та багато вишень на сніданок — покрокове приготування

Вишневий плетений пиріг. Фото: YouTube @twinskitchen76

Це найбільш відомий та універсальний рецепт пирога з вишнею. Його універсальність в тому, що вишня в такому пирозі може бути замінена на будь-яку ягоду, яблуко, персик, абрикос, сливу. Вишневий пиріг має кисло-солодкий смак, розсипчасту структуру і ніжний аромат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

маргарин 250 г;

яйця 1 шт.;

цукор 200 г;

борошно 400 г (можливо знадобиться більше);

розпушовач тіста 2 ч. л.

Для начинки:

вишня 500 г (без кісточок);

цукор 150 г;

ваніль 10 г;

крохмаль з кукурудзи 1-2 ст. л. (залежно, яка густота потрібна).

Спосіб приготування

До 250 г маргарину кімнатної температури збиваємо з 200 г цукру близько 5 хвилин за допомогою міксера. Додаємо 1 яйце та знову збиваємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Потым 400 г борошна просіюємо в окрему посудину і змішуємо з 2 ч. л. розпушовача тіста.

Приготування тіста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Поступово додаємо сухі інгредієнти до маргаринової маси. Коли тісто почне братись грудочками, перекладаємо на посипану борошном поверхність, злегка обминаємо руками, формуємо в кулю, загортаємо у плівку та відправляємо в холодильник на 1 годину.

Тісто в пакеті. Фото: YouTube @twinskitchen76

Готуємо вишневу начинку. Ягоди потрібно промити. Коли з них стече зайва рідина, очищаємо від кісточок.

Приготування пирога. Фото: YouTube @twinskitchen76

Відправляємо варитись на малому вогні. Після нагрівання через пару хвилин додаємо цукор та ваніль. Він при нагріванні сприятиме активному виділенню ягідного соку. Обов’язково в процесі часто помішувати масу.

Вишнева начинка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Додаємо крохмаль з кукурудзи та весь час мішаємо, щоб не утворювались грудочки, крохмаль повинен повністю розчинитися. Мішаємо та доводимо до загустіння. Даємо пару хвилин постояти на вогні та вимикаємо. Після переливаємо у потрібний посуд, даємо час трішки охолонути.

Вишнева начинка. Фото: YouTube @twinskitchen76

Тісто ділимо на 2 частини. Попередньо форму змащуємо вершковим маслом та посипаємо борошном. Більшу частину тіста розкачуємо в пласт сантиметрів на 5 більше за вашу форму і ніжно перекладаємо тісто у форму. Викладаємо вишневу начинку на тісто та рівномірно розрівнюємо. З рештою тіста робимо будь-які прикраси для пирога. Для золотистого кольору змащуємо пиріг сумішшю яйця та ванільного цукру.

Вишневий пиріг. Фото: YouTube @twinskitchen76

Ставим пиріг в розігріту до 180 °С духовку на 45-50 хвилин до золотистого кольору. Після приготування пирога за бажанням можна посипати цукровою пудрою. Цей чудовий легкий і повітряний пиріг можна подавати на сніданок, на десерт або на вечерю.

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