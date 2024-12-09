Почему отжимать чайный пакетик в чашку небезопасно — правда, о которой вы не знали

Чай в чашке. Фото: Freepik

Простая привычка, которой многие следуют каждый день, может скрывать неожиданные риски. Почему отжимать чайный пакетик в чашку считается опасным?

Новини.LIVE объясняют, как это влияет на ваш организм и что нужно знать, чтобы избежать вреда.

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Что происходит при отжимании чайного пакетика

При заваривании чайный пакетик постепенно выделяет полезные вещества, включая антиоксиданты. Однако при длительном контакте с горячей водой и особенно при сильном сдавливании, из чайного сырья начинают выделяться дубильные вещества в избыточном количестве. Это не только ухудшает вкус чая, делая его чрезмерно горьким, но и может раздражать слизистую желудка.

Чайный пакетик Фото: Freepik

Кроме того, если чайный пакетик содержит красители, ароматизаторы или другие добавки, их концентрация также увеличивается при отжиме. Это особенно актуально для недорогих сортов чая, где качество сырья часто оставляет желать лучшего.

Потенциальные риски для здоровья

Повышенная кислотность желудка. Избыточное количество дубильных веществ может вызывать дискомфорт, особенно у людей с гастритом или язвой.

Накопление токсинов. Некоторые пакеты, особенно низкокачественные, содержат микропластик или клей. При отжимании эти вещества могут попадать в напиток.

Раздражение слизистой. Чай, перенасыщенный активными веществами, может стать причиной ощущения сухости или жжения во рту.

Чайные пакетики Фото: Freepik

Как заваривать чай правильно

Ограничить время заваривания. Не держите пакетик в воде дольше 3-5 минут, чтобы избежать избыточного выделения дубильных веществ.

Не сжимать пакетик. После заваривания его лучше аккуратно удалить из чашки.

Выбирать качественный чай. Отдавайте предпочтение проверенным брендам или листовому чаю без добавок.

Что говорят эксперты

Диетологи и специалисты по питанию рекомендуют придерживаться естественного способа заваривания чая. Чайный пакетик — это инструмент для удобства, а не средство для выжимания всего до последней капли.

Заваривание чая — это процесс, который требует уважения к качеству напитка и его тонкому вкусу. Избегая привычки отжимать чайный пакетик, вы не только сохраните вкус напитка, но и убережете свое здоровье от возможных неприятных последствий.

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