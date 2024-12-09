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Віджимати пакетик після заварювання чаю не можна — причини

9 грудня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому віджимати чайний пакетик у чашку небезпечно — правда, про яку ви не знали
Чай у чашці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Проста звичка, якою багато хто йде кожен день, може приховувати несподівані ризики. Чому віджимати чайний пакетик у чашку вважається небезпечним?

Новини.LIVE пояснюють, як це впливає на ваш організм і що потрібно знати, щоб уникнути шкоди.

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Що відбувається при віджиманні чайного пакетика

При заварюванні чайний пакетик поступово виділяє корисні речовини, включаючи антиоксиданти. Однак при тривалому контакті з гарячою водою і особливо при сильному стисканні, з чайної сировини починають виділятися дубильні речовини у надмірній кількості. Це не тільки погіршує смак чаю, роблячи його надмірно гірким, але й може дратувати слизову оболонку шлунка.

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Чайний пакетик Фото: Freepik

Крім того, якщо чайний пакетик містить барвники, ароматизатори або інші добавки, їхня концентрація також збільшується при віджиму. Це особливо актуально для недорогих сортів чаю, де якість сировини часто бажає кращого.

Потенційні ризики здоров'ю

Підвищена кислотність шлунка. Надмірна кількість дубильних речовин може викликати дискомфорт, особливо у людей із гастритом або виразкою.

Накопичення токсинів. Деякі пакети, особливо низькоякісні, містять мікропластик чи клей. При віджиманні ці речовини можуть потрапляти у напій.

Роздратування слизової. Чай, перенасичений активними речовинами, може спричинити відчуття сухості або печіння в роті.

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Чайні пакетики Фото: Freepik

Як заварювати чай правильно

Обмежити час заварювання. Не тримайте пакетик у воді довше 3-5 хвилин, щоб уникнути надмірного виділення дубильних речовин.

Чи не стискати пакетик. Після заварювання краще акуратно видалити з чашки.

Вибирати якісний чай. Віддавайте перевагу перевіреним брендам чи листовому чаю без добавок.

Що кажуть експерти

Дієтологи та фахівці з харчування рекомендують дотримуватися природного способу заварювання чаю. Чайний пакетик - це інструмент для зручності, а не засіб для вичавлювання всього до останньої краплі.

Заварювання чаю - це процес, який вимагає поваги до якості напою та його тонкого смаку. Уникаючи звички віджимати чайний пакетик, ви не тільки збережете смак напою, а й убережете своє здоров'я від неприємних наслідків.

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