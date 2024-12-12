Винегрет с фасолью и авторской заправкой от Клопотенко

Винегрет с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Хотите удивить близких новым взглядом на традиционный винегрет? Рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко предлагает добавить в блюдо фасоль и особую заправку, которая сделает вкус по-настоящему незабываемым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenk.

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Вам понадобится:

2 отварных картофеля;

1 большая морковь;

2 отварных свеклы;

1 ст. л. американской горчицы;

1 ст. л. винного уксуса;

4 ст. л. оливкового масла;

250 г белой консервированной фасоли;

2 ч. л. смеси трав для салатов;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Предварительно сварите картофель, морковь и свеклу. Нарежьте овощи крупными кусочками или такими, как вам больше нравится. Выложите в миску.

Вареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Откройте банку консервированной фасоли, слейте воду и добавьте в миску к овощам.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Сделайте соус для винегрета. В миску выложите горчицу, добавьте винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливайте масло, перемешивая венчиком. Добавьте смесь для салатов в миску и перемешайте.

Клопотенко готовит винергеты. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Заправьте винегрет соусом и снова тщательно перемешайте. Отведайте и добавьте соли и перца по вкусу, если есть необходимость.

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