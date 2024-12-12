Винегрет с фасолью и авторской заправкой от Клопотенко

Винегрет с фасолью с вкусной заправкой от повара Клопотенко
Хотите удивить близких новым взглядом на традиционный винегрет? Рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко предлагает добавить в блюдо фасоль и особую заправку, которая сделает вкус по-настоящему незабываемым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenk.
Вам понадобится:
- 2 отварных картофеля;
- 1 большая морковь;
- 2 отварных свеклы;
- 1 ст. л. американской горчицы;
- 1 ст. л. винного уксуса;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 250 г белой консервированной фасоли;
- 2 ч. л. смеси трав для салатов;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Предварительно сварите картофель, морковь и свеклу. Нарежьте овощи крупными кусочками или такими, как вам больше нравится. Выложите в миску.
Откройте банку консервированной фасоли, слейте воду и добавьте в миску к овощам.
Сделайте соус для винегрета. В миску выложите горчицу, добавьте винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливайте масло, перемешивая венчиком. Добавьте смесь для салатов в миску и перемешайте.
Заправьте винегрет соусом и снова тщательно перемешайте. Отведайте и добавьте соли и перца по вкусу, если есть необходимость.
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