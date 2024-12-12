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Винегрет с фасолью с вкусной заправкой от повара Клопотенко

12 декабря 2024 05:42
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Винегрет с фасолью и авторской заправкой от Клопотенко
Винегрет с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить близких новым взглядом на традиционный винегрет? Рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко предлагает добавить в блюдо фасоль и особую заправку, которая сделает вкус по-настоящему незабываемым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenk.

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Вам понадобится:

  • 2 отварных картофеля;
  • 1 большая морковь;
  • 2 отварных свеклы;
  • 1 ст. л. американской горчицы;
  • 1 ст. л. винного уксуса;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 250 г белой консервированной фасоли;
  • 2 ч. л. смеси трав для салатов;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Предварительно сварите картофель, морковь и свеклу. Нарежьте овощи крупными кусочками или такими, как вам больше нравится. Выложите в миску.

винегрет с фасолью
Вареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Откройте банку консервированной фасоли, слейте воду и добавьте в миску к овощам.

винегрет с фасолью со вкусным соусом
Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Сделайте соус для винегрета. В миску выложите горчицу, добавьте винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливайте масло, перемешивая венчиком. Добавьте смесь для салатов в миску и перемешайте.

винегрет с фасолью от Клопотенко
Клопотенко готовит винергеты. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Заправьте винегрет соусом и снова тщательно перемешайте. Отведайте и добавьте соли и перца по вкусу, если есть необходимость.

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

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Евгений Клопотенко рецепты салат шеф-повар винегрет

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