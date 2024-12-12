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Вінегрет з квасолею зі смачною заправкою від кухаря Клопотенка

12 грудня 2024 05:42
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вінегрет з квасолею та авторською заправкою від Клопотенка
Вінегрет з квасолею. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати близьких новим поглядом на традиційний вінегрет? Рецепт від шеф-кухаря Євгена Клопотенка пропонує додати до страви квасолю та особливу заправку, яка зробить смак по-справжньому незабутнім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 2 відварених картоплі;
  • 1 велика морква;
  • 2 відварених буряки;
  • 1 ст. л. американської гірчиці; 
  • 1 ст. л. винного оцту;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 250 г білої консервованої квасолі;
  • 2 ч. л. суміші трав для салатів;
  • сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування

Попередньо зваріть картоплю, моркву та буряк. Наріжте овочі крупними шматочками або такими, як вам більше до вподоби. Викладіть у миску. 

вінегрет з квасолею
Варена картопля. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Відкрийте бляшанку консервованої квасолі, злийте воду та додайте в миску до овочів. 

вінегрет з квасолею зі смачним соусом
Приготування соуса. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Зробіть соус для вінегрета. У миску викладіть гірчицю, додайте винний оцет та дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливайте олію, перемішуючи віничком. Додайте суміш трав для салатів у миску та перемішайте. 

вінегрет з квасолею від Клопотенка
Клопотенко готує вінергет. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Заправте вінегрет соусом та ще раз ретельно перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо є потреба. 

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Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу. 

Євген Клопотенко рецепти салат шеф-кухар вінегрет

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