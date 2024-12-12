Вінегрет з квасолею та авторською заправкою від Клопотенка

Вінегрет з квасолею. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Хочете здивувати близьких новим поглядом на традиційний вінегрет? Рецепт від шеф-кухаря Євгена Клопотенка пропонує додати до страви квасолю та особливу заправку, яка зробить смак по-справжньому незабутнім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

2 відварених картоплі;

1 велика морква;

2 відварених буряки;

1 ст. л. американської гірчиці;

1 ст. л. винного оцту;

4 ст. л. оливкової олії;

250 г білої консервованої квасолі;

2 ч. л. суміші трав для салатів;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування

Попередньо зваріть картоплю, моркву та буряк. Наріжте овочі крупними шматочками або такими, як вам більше до вподоби. Викладіть у миску.

Варена картопля. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Відкрийте бляшанку консервованої квасолі, злийте воду та додайте в миску до овочів.

Приготування соуса. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Зробіть соус для вінегрета. У миску викладіть гірчицю, додайте винний оцет та дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливайте олію, перемішуючи віничком. Додайте суміш трав для салатів у миску та перемішайте.

Клопотенко готує вінергет. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Заправте вінегрет соусом та ще раз ретельно перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо є потреба.

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