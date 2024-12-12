Вінегрет з квасолею та авторською заправкою від Клопотенка

Вінегрет з квасолею зі смачною заправкою від кухаря Клопотенка
Хочете здивувати близьких новим поглядом на традиційний вінегрет? Рецепт від шеф-кухаря Євгена Клопотенка пропонує додати до страви квасолю та особливу заправку, яка зробить смак по-справжньому незабутнім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 2 відварених картоплі;
- 1 велика морква;
- 2 відварених буряки;
- 1 ст. л. американської гірчиці;
- 1 ст. л. винного оцту;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 250 г білої консервованої квасолі;
- 2 ч. л. суміші трав для салатів;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування
Попередньо зваріть картоплю, моркву та буряк. Наріжте овочі крупними шматочками або такими, як вам більше до вподоби. Викладіть у миску.
Відкрийте бляшанку консервованої квасолі, злийте воду та додайте в миску до овочів.
Зробіть соус для вінегрета. У миску викладіть гірчицю, додайте винний оцет та дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливайте олію, перемішуючи віничком. Додайте суміш трав для салатів у миску та перемішайте.
Заправте вінегрет соусом та ще раз ретельно перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо є потреба.
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