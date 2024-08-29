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Вырезаем курице хребет перед приготовлением — результат поразит своей сочностью, вкусом и ароматом

29 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сочная курица в духовке без хребта — пошаговый рецепт
Курица в соусе. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкусное второе блюдо из курицы, приготовить очень просто, понадобятся лишь доступные ингредиенты. Курица получается очень сочной и ароматной. А соус — вообще отдельная история: сбалансированный сливочный вкус идеально скомбинирован с кинзой и куриным мясом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • курица небольшая 1 шт. (вес около 1,7 кг);
  • соль по вкусу;
  • черный перец по вкусу;
  • сметана 250 г;
  • молоко 250 г;
  • чеснок 4 зубчика;
  • кинза (петрушка) 1 небольшой пучок. 

Способ приготовления 

Курицу хорошо помыть, удалить лишний жир. Просушить бумажными полотенцами и вырезать хребет. Также отрезать железу, которая находится внизу хребта, ее нужно выбросить, а хребет можно использовать для бульона.

как вырезать курице хребет
Сырая курица. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отрезать концы крыльев и сделать надрез по центру грудки, раскрывая таким образом курицу, чтобы она была максимально плоской.

как вкусно запечь курицу
Курица и специи. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Курицу посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить свои любимые специи. Если есть время, оставить курицу промариноваться, если нет, приступаем к обжарке. На сковороде смешать сливочное масло с растительным. 

рецепт курицы в соусе
Приготовление соуса. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить курицу грудкой вниз, сверху накрыть ее тарелкой и положить груз. Обжарить 15-18 минут, дальше курицу перевернуть, положить сверху груз и также обжарить 15-18 минут.  Сметану смешать с молоком.

курица в соусе
Курица в соусе. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить измельченной чеснок. Уменьшить нагрев сковороды, подождать еще 5 минут, чтобы сковорода немного охладилась вылить соус, выложить веточки кинзы, накрыть крышкой и тушить 20-30 минут до полной готовности курицы.  Готовое блюдо украсить измельченной кинзой. 

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