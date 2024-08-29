Сочная курица в духовке без хребта — пошаговый рецепт

Курица в соусе. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусное второе блюдо из курицы, приготовить очень просто, понадобятся лишь доступные ингредиенты. Курица получается очень сочной и ароматной. А соус — вообще отдельная история: сбалансированный сливочный вкус идеально скомбинирован с кинзой и куриным мясом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

курица небольшая 1 шт. (вес около 1,7 кг);

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

сметана 250 г;

молоко 250 г;

чеснок 4 зубчика;

кинза (петрушка) 1 небольшой пучок.

Способ приготовления

Курицу хорошо помыть, удалить лишний жир. Просушить бумажными полотенцами и вырезать хребет. Также отрезать железу, которая находится внизу хребта, ее нужно выбросить, а хребет можно использовать для бульона.

Сырая курица. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отрезать концы крыльев и сделать надрез по центру грудки, раскрывая таким образом курицу, чтобы она была максимально плоской.

Курица и специи. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Курицу посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить свои любимые специи. Если есть время, оставить курицу промариноваться, если нет, приступаем к обжарке. На сковороде смешать сливочное масло с растительным.

Приготовление соуса. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить курицу грудкой вниз, сверху накрыть ее тарелкой и положить груз. Обжарить 15-18 минут, дальше курицу перевернуть, положить сверху груз и также обжарить 15-18 минут. Сметану смешать с молоком.

Курица в соусе. Скриншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить измельченной чеснок. Уменьшить нагрев сковороды, подождать еще 5 минут, чтобы сковорода немного охладилась вылить соус, выложить веточки кинзы, накрыть крышкой и тушить 20-30 минут до полной готовности курицы. Готовое блюдо украсить измельченной кинзой.

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