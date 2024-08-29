Соковита курка у духовці без хребта — покроковий рецепт

Вирізаємо курці хребет перед приготуванням — результат вразить своєю соковитістю, смаком та ароматом
Смачна друга страва з курки, приготувати дуже просто, знадобляться лише доступні інгредієнти. Курка виходить дуже соковитою та ароматною. А соус — взагалі окрема історія: збалансований вершковий смак ідеально скомбінований з кінзою та курячим м'ясом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курка невелика 1 шт. (вага близько 1,7 кг);
- сіль за смаком;
- чорний перець до смаку;
- сметана 250 г;
- молоко 250 г;
- часник 4 зубчики;
- кінза (петрушка) 1 невеликий пучок.
Спосіб приготування
Курку добре помити, видалити зайвий жир. Просушити паперовими рушниками та вирізати хребет. Також відрізати залозу, яка знаходиться внизу хребта, її потрібно викинути, а хребет можна використовувати для бульйону.
Відрізати кінці крил і зробити надріз по центру грудки, розкриваючи таким чином курку, щоб вона була максимально плоскою.
Курку посолити і поперчити до смаку. Можна додати улюблені спеції. Якщо є час, залишити курку промаринуватися, якщо ні, приступаємо до обсмажування. На сковороді змішати вершкове масло|мастило| з рослинним.
Викласти курку грудкою донизу, зверху накрити її тарілкою і покласти вантаж. Обсмажити 15-18 хвилин, далі курку перевернути, покласти зверху вантаж і обсмажити 15-18 хвилин. Сметану змішати із молоком.
Додати подрібнений часник. Зменшити нагрівання сковороди, почекати ще 5 хвилин, щоб сковорода трохи охолону вилити соус, викласти гілочки кінзи, накрити кришкою і гасити 20-30 хвилин до повної готовності курки. Готову страву прикрасити подрібненою кінзою.
Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — супер рецепт.
Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.
Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.
Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, що сподобався.
Читайте Новини.LIVE!