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Вирізаємо курці хребет перед приготуванням — результат вразить своєю соковитістю, смаком та ароматом

29 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Соковита курка у духовці без хребта — покроковий рецепт
Курка в соусі. Скріншот Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смачна друга страва з курки, приготувати дуже просто, знадобляться лише доступні інгредієнти. Курка виходить дуже соковитою та ароматною. А соус — взагалі окрема історія: збалансований вершковий смак ідеально скомбінований з кінзою та курячим м'ясом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курка невелика 1 шт. (вага близько 1,7 кг);
  • сіль за смаком;
  • чорний перець до смаку;
  • сметана 250 г;
  • молоко 250 г;
  • часник 4 зубчики;
  • кінза (петрушка) 1 невеликий пучок.

Спосіб приготування

Курку добре помити, видалити зайвий жир. Просушити паперовими рушниками та вирізати хребет. Також відрізати залозу, яка знаходиться внизу хребта, її потрібно викинути, а хребет можна використовувати для бульйону.

як вирізати курці хребет
Сира курка. Скріншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Відрізати кінці крил і зробити надріз по центру грудки, розкриваючи таким чином курку, щоб вона була максимально плоскою.

як смачно запекти курку
Курка та спеції. Скріншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Курку посолити і поперчити до смаку. Можна додати улюблені спеції. Якщо є час, залишити курку промаринуватися, якщо ні, приступаємо до обсмажування. На сковороді змішати вершкове масло|мастило| з рослинним.

рецепт курки у соусі
Приготування соусу. Скріншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти курку грудкою донизу, зверху накрити її тарілкою і покласти вантаж. Обсмажити 15-18 хвилин, далі курку перевернути, покласти зверху вантаж і обсмажити 15-18 хвилин. Сметану змішати із молоком.

курка в соусі
Курка в соусі. Скріншот Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати подрібнений часник. Зменшити нагрівання сковороди, почекати ще 5 хвилин, щоб сковорода трохи охолону вилити соус, викласти гілочки кінзи, накрити кришкою і гасити 20-30 хвилин до повної готовності курки. Готову страву прикрасити подрібненою кінзою.

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