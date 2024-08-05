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Вишня в собственном соку — заготовки на зиму для вкусных десертов.

5 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вишня в собственном соке, идеальные заготовки на зиму для вкусных десертов – пошаговый рецепт
Вишня в собственном соку. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вишня в собственном соку — это идеальная заготовка на зиму, которая придаст вашим десертам неповторимый вкус и аромат. Простой рецепт поможет вам сохранить все полезные свойства вишни и наслаждаться ее вкусом даже в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • вишни — 3 кг;
  • сахар — 600-750 г.

Способ приготовления

Вишни нужно помыть. Достать косточки, это удобно сделать с помощью шпильки.

вишни на зиму рецепт
Удаление косточки из вишни. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить сахар и перемешать. Оставить на 3 часа или на ночь, но в холодильнике.

вишня на зиму рецепт
Вишни и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Достать вишни, поставить на средний огонь. Нужно чтобы сахар растворился, до кипения доводить не нужно.

новый рецепт вишен на зиму
Вишня в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раскладываем вишни в банки. Заливаем соком. Банки нужно простирилизовать с момента закипания 15 минут. Закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.

вишня в собственном соку на зиму
Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

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