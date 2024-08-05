Вишня в собственном соке, идеальные заготовки на зиму для вкусных десертов – пошаговый рецепт

Вишня в собственном соку — заготовки на зиму для вкусных десертов.
Вишня в собственном соку — это идеальная заготовка на зиму, которая придаст вашим десертам неповторимый вкус и аромат. Простой рецепт поможет вам сохранить все полезные свойства вишни и наслаждаться ее вкусом даже в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- вишни — 3 кг;
- сахар — 600-750 г.
Способ приготовления
Вишни нужно помыть. Достать косточки, это удобно сделать с помощью шпильки.
Добавить сахар и перемешать. Оставить на 3 часа или на ночь, но в холодильнике.
Достать вишни, поставить на средний огонь. Нужно чтобы сахар растворился, до кипения доводить не нужно.
Раскладываем вишни в банки. Заливаем соком. Банки нужно простирилизовать с момента закипания 15 минут. Закрыть крышками и оставить до полного охлаждения.
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