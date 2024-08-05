Вишня у власному соці, ідеальні заготовки на зиму для смачних десертів — покроковий рецепт

Вишня у власному соку. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вишня у власному соку — це ідеальна заготівля на зиму, яка додасть вашим десертам неповторного смаку та аромату. Простий рецепт допоможе вам зберегти всі корисні властивості вишні та насолоджуватися її смаком навіть у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

вишні — 3 кг;

цукор — 600-750 г.

Спосіб приготування

Вишні потрібно помити. Дістати кісточки, це зручно зробити за допомогою шпильки.

Видалення кісточки з вишні. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати цукор та все перемішати. Залишити на 3 години на ніч, але в холодильнику.

Вишні та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дістати вишні, поставити на середній вогонь. Потрібно, щоб цукор розчинився, до кипіння доводити не потрібно.

Вишня в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розкладаємо вишні в банки. Заливаємо соком. Банки потрібно простирилізувати, з моменту закипання 15 хвилин. Закрити кришками та залишити до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

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