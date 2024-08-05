Вишня у власному соці, ідеальні заготовки на зиму для смачних десертів — покроковий рецепт

Вишня у власному соку — заготовки на зиму для смачних десертів
Вишня у власному соку — це ідеальна заготівля на зиму, яка додасть вашим десертам неповторного смаку та аромату. Простий рецепт допоможе вам зберегти всі корисні властивості вишні та насолоджуватися її смаком навіть у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- вишні — 3 кг;
- цукор — 600-750 г.
Спосіб приготування
Вишні потрібно помити. Дістати кісточки, це зручно зробити за допомогою шпильки.
Додати цукор та все перемішати. Залишити на 3 години на ніч, але в холодильнику.
Дістати вишні, поставити на середній вогонь. Потрібно, щоб цукор розчинився, до кипіння доводити не потрібно.
Розкладаємо вишні в банки. Заливаємо соком. Банки потрібно простирилізувати, з моменту закипання 15 хвилин. Закрити кришками та залишити до повного охолодження.
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