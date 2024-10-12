Изысканное печенье "Мазурка" — быстрый рецепт из простых ингредиентов

Изысканное печенье "мазурка" — готовится очень быстро почти из ничего
Ищете легкий и быстрый рецепт печенья? Изысканное печенье "Мазурка" готовится почти из ничего и станет отличным дополнением к вашему чаепитию. Простой, но вкусный десерт, точно понравившийся всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт;
- сахар 150 г;
- ванильный сахар 10 г;
- мука 160 г;
- разрыхлитель 5 г;
- сухофрукты 150 г;
- орехи 150 г;
- семена "микс" 20 г.
Способ приготовления
К яйцам добавить сахар, ванильный сахар. Взбить до светлой массы.
Затем добавить разрыхлитель и просеянную муку, все перемешать. Добавить орехи и семена или сухофрукты.
Выкладываем тесто в форму для выпечки.
Выпекать при 180 ºС в течение 15-20 минут. Охладить и порезать печенье на желаемые кусочки.
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