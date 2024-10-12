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Изысканное печенье "мазурка" — готовится очень быстро почти из ничего

12 октября 2024 05:47
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Изысканное печенье "Мазурка" — быстрый рецепт из простых ингредиентов
Домашнее печенье. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете легкий и быстрый рецепт печенья? Изысканное печенье "Мазурка" готовится почти из ничего и станет отличным дополнением к вашему чаепитию. Простой, но вкусный десерт, точно понравившийся всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт;
  • сахар 150 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • мука 160 г;
  • разрыхлитель 5 г;
  • сухофрукты 150 г;
  • орехи 150 г;
  • семена "микс" 20 г.

Способ приготовления

К яйцам добавить сахар, ванильный сахар. Взбить до светлой массы.

рецепт печенья с орехами
Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавить разрыхлитель и просеянную муку, все перемешать. Добавить орехи и семена или сухофрукты.

рецепт печенья с орехами и семенами
Тесто и орехи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выкладываем тесто в форму для выпечки.

быстрый рецепт печенья с орехами и семенами
Приготовление печенья. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать при 180 ºС в течение 15-20 минут. Охладить и порезать печенье на желаемые кусочки.

простой рецепт печенья с орехами и семенами
Готовое печенье. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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