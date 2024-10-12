Изысканное печенье "Мазурка" — быстрый рецепт из простых ингредиентов

Домашнее печенье. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ищете легкий и быстрый рецепт печенья? Изысканное печенье "Мазурка" готовится почти из ничего и станет отличным дополнением к вашему чаепитию. Простой, но вкусный десерт, точно понравившийся всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца 3 шт;

сахар 150 г;

ванильный сахар 10 г;

мука 160 г;

разрыхлитель 5 г;

сухофрукты 150 г;

орехи 150 г;

семена "микс" 20 г.

Способ приготовления

К яйцам добавить сахар, ванильный сахар. Взбить до светлой массы.

Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавить разрыхлитель и просеянную муку, все перемешать. Добавить орехи и семена или сухофрукты.

Тесто и орехи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выкладываем тесто в форму для выпечки.

Приготовление печенья. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать при 180 ºС в течение 15-20 минут. Охладить и порезать печенье на желаемые кусочки.

Готовое печенье. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки.

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.