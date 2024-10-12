Вишукане печиво "Мазурка" — швидкий рецепт із простих інгредієнтів

Вишукане печиво "мазурка" — готується дуже швидко майже з нічого
Шукаєте легкий і швидкий рецепт печива? Вишукане печиво "Мазурка" готується майже з нічого і стане чудовим доповненням до вашого чаювання. Простий, але смачний десерт, який точно сподобається всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт;
- цукор 150 г;
- ванільний цукор 10 г;
- борошно 160 г;
- розпушувач 5 г;
- сухофрукти 150 г;
- горіхи 150 г;
- насіння "мікс" 20 г.
Спосіб приготування
До яєць додати цукор, ванільний цукор. Збити до світлої маси.
Потім додати розпушувач та просіяне борошно, все перемішати. Додати горіхи та насіння або сухофрукти.
Викладаємо тісто у форму для випікання.
Випікати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин. Охолодити та нарізати печиво на бажані шматочки.
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