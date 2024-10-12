Вишукане печиво "Мазурка" — швидкий рецепт із простих інгредієнтів

Домашнє печиво. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Шукаєте легкий і швидкий рецепт печива? Вишукане печиво "Мазурка" готується майже з нічого і стане чудовим доповненням до вашого чаювання. Простий, але смачний десерт, який точно сподобається всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт;

цукор 150 г;

ванільний цукор 10 г;

борошно 160 г;

розпушувач 5 г;

сухофрукти 150 г;

горіхи 150 г;

насіння "мікс" 20 г.

Спосіб приготування

До яєць додати цукор, ванільний цукор. Збити до світлої маси.

Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати розпушувач та просіяне борошно, все перемішати. Додати горіхи та насіння або сухофрукти.

Тісто та горіхи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викладаємо тісто у форму для випікання.

Приготування печива. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин. Охолодити та нарізати печиво на бажані шматочки.

Готове печиво. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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