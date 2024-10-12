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Вишукане печиво "мазурка" — готується дуже швидко майже з нічого

12 жовтня 2024 05:47
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Вишукане печиво "Мазурка" — швидкий рецепт із простих інгредієнтів
Домашнє печиво. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте легкий і швидкий рецепт печива? Вишукане печиво "Мазурка" готується майже з нічого і стане чудовим доповненням до вашого чаювання. Простий, але смачний десерт, який точно сподобається всім. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • яйця 3 шт;
  • цукор 150 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • борошно 160 г;
  • розпушувач 5 г;
  • сухофрукти 150 г;
  • горіхи 150 г;
  • насіння "мікс" 20 г.

Спосіб приготування 

До яєць додати цукор, ванільний цукор. Збити до світлої маси. 

рецепт печива з горіхами
Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати розпушувач та просіяне борошно, все перемішати. Додати горіхи та насіння або сухофрукти. 

рецепт печива з горіхами та насінням
Тісто та горіхи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викладаємо тісто у форму для випікання. 

швидкий рецепт печива з горіхами та насінням
Приготування печива. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин. Охолодити та нарізати печиво на бажані шматочки. 

простий рецепт печива з горіхами та насінням
Готове печиво. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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