Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Витаминная находка — зеленый украинский борщ со щавелем arrow

Витаминная находка — зеленый украинский борщ со щавелем

30 апреля 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусній борщ со щавелем — пошаговый рецепт
Зеленый украинский борщ со щавелем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Зеленый борщ с молодой весенней зеленью, щавелем и крапивой — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Также зеленый борщ еще называют щавелем супом, он очень легкий, простой в приготовлении, ароматный и полезный. Вместо курицы для бульона можно использовать свиные ребрышки, получается очень вкусно, а бульон будет более наваристым и питательным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • вода 2,5 л;
  • куриные бедра 4 шт. (700-750 г);
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт. (около 70 г);
  • щавель 200 г;
  • крапива 60 г (можно заменить на любую другую зелень по желанию);
  • картофель 500 г;
  • лавровый лист 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • черный перец горошком;
  • соль;
  • растительное масло 1 ст.л.

Способ приготовления 

Для бульона курицу (или свиные ребра) залить холодной водой, добавить чеснок, луковицу, черный перец горошком. Варить до закипания, снимать пену при появлении. Варить бульон 30-40 минут от момента закипания.

null
Мясо и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Морковь нарезать соломкой, обжарить на 1 ст.л. растительного масла.

null
Морковь на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель нарезать кубиком. Залить холодной водой, чтоб не потемнел, пока варится бульон.

null
Нарезанный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щавель и крапиву мелко нарезать. Чтобы крапива не жалилась, одеть перчатки или обдать ее кипятком.

null
Щавель и крапива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое мясо достать из бульона, достать также лук, чеснок и перец. Мясо освободить от кости, нарезать на порционные куски. Картофель и мясо отправить в бульон. Варить до мягкости картофеля. Отправить в борщ поджарку из моркови и лавровый лист. Варить 5-10 минут.

null
Приготовление борща. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить зелень, проварить 1 минуту, выключить и дать зеленому борщу настояться 30 минут перед подачей.

null
Добавление зелени. Приготовление борща. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать с нарезанным отварным яйцом, можно добавить сметану. Зеленый борщ должен быть слегка кисловатым, если щавель молодой и не очень кислый, то по желанию можно добавить немного лимонного сока.

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут – особенно полезен беременным и гипертоникам.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.

рецепты
лайфхаки
борщ
щавель
зеленый лук
зеленый борщ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри