Как приготовить вкусній борщ со щавелем — пошаговый рецепт

Зеленый украинский борщ со щавелем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зеленый борщ с молодой весенней зеленью, щавелем и крапивой — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Также зеленый борщ еще называют щавелем супом, он очень легкий, простой в приготовлении, ароматный и полезный. Вместо курицы для бульона можно использовать свиные ребрышки, получается очень вкусно, а бульон будет более наваристым и питательным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вода 2,5 л;

куриные бедра 4 шт. (700-750 г);

лук 1 шт;

морковь 1 шт. (около 70 г);

щавель 200 г;

крапива 60 г (можно заменить на любую другую зелень по желанию);

картофель 500 г;

лавровый лист 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

черный перец горошком;

соль;

растительное масло 1 ст.л.

Способ приготовления

Для бульона курицу (или свиные ребра) залить холодной водой, добавить чеснок, луковицу, черный перец горошком. Варить до закипания, снимать пену при появлении. Варить бульон 30-40 минут от момента закипания.

Мясо и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Морковь нарезать соломкой, обжарить на 1 ст.л. растительного масла.

Морковь на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель нарезать кубиком. Залить холодной водой, чтоб не потемнел, пока варится бульон.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щавель и крапиву мелко нарезать. Чтобы крапива не жалилась, одеть перчатки или обдать ее кипятком.

Щавель и крапива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое мясо достать из бульона, достать также лук, чеснок и перец. Мясо освободить от кости, нарезать на порционные куски. Картофель и мясо отправить в бульон. Варить до мягкости картофеля. Отправить в борщ поджарку из моркови и лавровый лист. Варить 5-10 минут.

Приготовление борща. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить зелень, проварить 1 минуту, выключить и дать зеленому борщу настояться 30 минут перед подачей.

Добавление зелени. Приготовление борща. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать с нарезанным отварным яйцом, можно добавить сметану. Зеленый борщ должен быть слегка кисловатым, если щавель молодой и не очень кислый, то по желанию можно добавить немного лимонного сока.

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