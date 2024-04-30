Как приготовить вкусній борщ со щавелем — пошаговый рецепт

Витаминная находка — зеленый украинский борщ со щавелем
Зеленый борщ с молодой весенней зеленью, щавелем и крапивой — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Также зеленый борщ еще называют щавелем супом, он очень легкий, простой в приготовлении, ароматный и полезный. Вместо курицы для бульона можно использовать свиные ребрышки, получается очень вкусно, а бульон будет более наваристым и питательным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода 2,5 л;
- куриные бедра 4 шт. (700-750 г);
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт. (около 70 г);
- щавель 200 г;
- крапива 60 г (можно заменить на любую другую зелень по желанию);
- картофель 500 г;
- лавровый лист 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- черный перец горошком;
- соль;
- растительное масло 1 ст.л.
Способ приготовления
Для бульона курицу (или свиные ребра) залить холодной водой, добавить чеснок, луковицу, черный перец горошком. Варить до закипания, снимать пену при появлении. Варить бульон 30-40 минут от момента закипания.
Морковь нарезать соломкой, обжарить на 1 ст.л. растительного масла.
Картофель нарезать кубиком. Залить холодной водой, чтоб не потемнел, пока варится бульон.
Щавель и крапиву мелко нарезать. Чтобы крапива не жалилась, одеть перчатки или обдать ее кипятком.
Готовое мясо достать из бульона, достать также лук, чеснок и перец. Мясо освободить от кости, нарезать на порционные куски. Картофель и мясо отправить в бульон. Варить до мягкости картофеля. Отправить в борщ поджарку из моркови и лавровый лист. Варить 5-10 минут.
Добавить зелень, проварить 1 минуту, выключить и дать зеленому борщу настояться 30 минут перед подачей.
Подавать с нарезанным отварным яйцом, можно добавить сметану. Зеленый борщ должен быть слегка кисловатым, если щавель молодой и не очень кислый, то по желанию можно добавить немного лимонного сока.
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