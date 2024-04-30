Як приготувати смачний борщ із щавлем — покроковий рецепт

Зелений український борщ із щавлем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зелений борщ з молодою весняною зеленню, щавлем і кропивою — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Також зелений борщ ще називають щавелевим супом, він дуже легкий, простий у приготуванні, ароматний та корисний. Замість курки для бульйону можна використовувати свинячі реберця, виходить дуже смачно, а бульйон буде більш наваристим і поживним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вода 2,5 л;

курячі стегна 4 шт. (700-750 г);

цибуля 1 шт;

морква 1 шт. (близько 70 г);

щавель 200 г;

кропива 60 г (можна замінити на будь-яку іншу зелень за бажанням);

картопля 500 г;

лавровий лист 1 шт;

часник 3 зубчики;

чорний перець горошком;

сіль;

олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Для бульйону курку (або свинячі ребра) залити холодною водою, додати часник, цибулину, чорний перець горошком. Варити до закипання, знімати піну з появою. Варити бульйон 30-40 хвилин від моменту закипання.

М'ясо та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Моркву нарізати соломкою, обсмажити на 1 ст. рослинного масла.

Морква на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю нарізати кубиком. Залити холодною водою, щоб не потемніла, поки вариться бульйон.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щавель та кропиву дрібно нарізати. Щоб кропива не жалила, одягнути рукавички чи обдати її окропом.

Щавель та кропива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готове м'ясо дістати з бульйону, дістати також цибулю, часник та перець. М'ясо звільнити від кістки, порізати на порційні шматки. Картоплю та м'ясо відправити в бульйон. Варити до м'якості картоплі. Додати в борщ піджарку з моркви та лавровий лист. Варити 5-10 хв.

Приготування борщу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати зелень, варити 1 хвилину, вимкнути та дати зеленому борщу настоятися 30 хвилин перед подачею.

Додавання зелені. Приготування борщу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати з нарізаним відвареним яйцем, можна додати сметану. Зелений борщ повинен бути трохи кислуватим, якщо щавель молодий і не дуже кислий, то за бажанням можна додати трохи лимонного соку.

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