Як приготувати смачний борщ із щавлем — покроковий рецепт

Вітамінна знахідка — зелений український борщ із щавлем
Зелений борщ з молодою весняною зеленню, щавлем і кропивою — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Також зелений борщ ще називають щавелевим супом, він дуже легкий, простий у приготуванні, ароматний та корисний. Замість курки для бульйону можна використовувати свинячі реберця, виходить дуже смачно, а бульйон буде більш наваристим і поживним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вода 2,5 л;
- курячі стегна 4 шт. (700-750 г);
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт. (близько 70 г);
- щавель 200 г;
- кропива 60 г (можна замінити на будь-яку іншу зелень за бажанням);
- картопля 500 г;
- лавровий лист 1 шт;
- часник 3 зубчики;
- чорний перець горошком;
- сіль;
- олія 1 ст.л.
Спосіб приготування
Для бульйону курку (або свинячі ребра) залити холодною водою, додати часник, цибулину, чорний перець горошком. Варити до закипання, знімати піну з появою. Варити бульйон 30-40 хвилин від моменту закипання.
Моркву нарізати соломкою, обсмажити на 1 ст. рослинного масла.
Картоплю нарізати кубиком. Залити холодною водою, щоб не потемніла, поки вариться бульйон.
Щавель та кропиву дрібно нарізати. Щоб кропива не жалила, одягнути рукавички чи обдати її окропом.
Готове м'ясо дістати з бульйону, дістати також цибулю, часник та перець. М'ясо звільнити від кістки, порізати на порційні шматки. Картоплю та м'ясо відправити в бульйон. Варити до м'якості картоплі. Додати в борщ піджарку з моркви та лавровий лист. Варити 5-10 хв.
Додати зелень, варити 1 хвилину, вимкнути та дати зеленому борщу настоятися 30 хвилин перед подачею.
Подавати з нарізаним відвареним яйцем, можна додати сметану. Зелений борщ повинен бути трохи кислуватим, якщо щавель молодий і не дуже кислий, то за бажанням можна додати трохи лимонного соку.
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