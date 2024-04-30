Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Вітамінна знахідка — зелений український борщ із щавлем arrow

Вітамінна знахідка — зелений український борщ із щавлем

30 квітня 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачний борщ із щавлем — покроковий рецепт
Зелений український борщ із щавлем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зелений борщ з молодою весняною зеленню, щавлем і кропивою — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Також зелений борщ ще називають щавелевим супом, він дуже легкий, простий у приготуванні, ароматний та корисний. Замість курки для бульйону можна використовувати свинячі реберця, виходить дуже смачно, а бульйон буде більш наваристим і поживним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода 2,5 л;
  • курячі стегна 4 шт. (700-750 г);
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт. (близько 70 г);
  • щавель 200 г;
  • кропива 60 г (можна замінити на будь-яку іншу зелень за бажанням);
  • картопля 500 г;
  • лавровий лист 1 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • чорний перець горошком;
  • сіль;
  • олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Для бульйону курку (або свинячі ребра) залити холодною водою, додати часник, цибулину, чорний перець горошком. Варити до закипання, знімати піну з появою. Варити бульйон 30-40 хвилин від моменту закипання.

null
М'ясо та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Моркву нарізати соломкою, обсмажити на 1 ст. рослинного масла.

null
Морква на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю нарізати кубиком. Залити холодною водою, щоб не потемніла, поки вариться бульйон.

null
Нарізана картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щавель та кропиву дрібно нарізати. Щоб кропива не жалила, одягнути рукавички чи обдати її окропом.

null
Щавель та кропива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готове м'ясо дістати з бульйону, дістати також цибулю, часник та перець. М'ясо звільнити від кістки, порізати на порційні шматки. Картоплю та м'ясо відправити в бульйон. Варити до м'якості картоплі. Додати в борщ піджарку з моркви та лавровий лист. Варити 5-10 хв.

null
Приготування борщу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати зелень, варити 1 хвилину, вимкнути та дати зеленому борщу настоятися 30 хвилин перед подачею.

null
Додавання зелені. Приготування борщу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати з нарізаним відвареним яйцем, можна додати сметану. Зелений борщ повинен бути трохи кислуватим, якщо щавель молодий і не дуже кислий, то за бажанням можна додати трохи лимонного соку.

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.

рецепти
лайфхаки
борщ
щавель
зелена цибуля
зелений борщ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри