Витаминный салат за 10 минут — банка фасоли и 3 простых ингредиента

Витаминный салат с витаминами. Фото: smachnenke.com.ua

Минимум ингредиентов, максимум пользы! Всего банка фасоли, свекла, маринованные огурцы и немного специй — и за 10 минут у вас на столе полезный и вкусный салат.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

масло — 3-4 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт. (150 г);

сырая свекла — 1 шт. (260 г);

маринованные огурцы — 2-3 шт.;

консервированная красная фасоль — 240 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — 1/2 ч. л;

сахар — 1 ч. л.;

петрушка — 20 г;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до прозрачности (1-2 минуты).

Фасоль и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертую на крупной терке свеклу, жарить 5 минут до мягкости. Добавить соль и сахар, перемешать и оставить остывать. Маринованные огурцы нарезать соломкой, добавить к свекле.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Консервированную фасоль промыть, добавить к салату. Чеснок натереть на мелкой терке, вместе с измельченной петрушкой и черным перцем добавить к салату. Тщательно перемешать и подавать.

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