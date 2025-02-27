Витаминный салат за 10 минут — банка фасоли и 3 простых ингредиента

Витаминный салат за 10 мин — понадобится банка фасоли и огурцы
Минимум ингредиентов, максимум пользы! Всего банка фасоли, свекла, маринованные огурцы и немного специй — и за 10 минут у вас на столе полезный и вкусный салат.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- масло — 3-4 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт. (150 г);
- сырая свекла — 1 шт. (260 г);
- маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- консервированная красная фасоль — 240 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — 1/2 ч. л;
- сахар — 1 ч. л.;
- петрушка — 20 г;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до прозрачности (1-2 минуты).
Добавить натертую на крупной терке свеклу, жарить 5 минут до мягкости. Добавить соль и сахар, перемешать и оставить остывать. Маринованные огурцы нарезать соломкой, добавить к свекле.
Консервированную фасоль промыть, добавить к салату. Чеснок натереть на мелкой терке, вместе с измельченной петрушкой и черным перцем добавить к салату. Тщательно перемешать и подавать.
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