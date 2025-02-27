Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Витаминный салат за 10 мин — понадобится банка фасоли и огурцы arrow

Витаминный салат за 10 мин — понадобится банка фасоли и огурцы

27 февраля 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Витаминный салат за 10 минут — банка фасоли и 3 простых ингредиента
Витаминный салат с витаминами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Минимум ингредиентов, максимум пользы! Всего банка фасоли, свекла, маринованные огурцы и немного специй — и за 10 минут у вас на столе полезный и вкусный салат.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • масло — 3-4 ст. л.;
  • лук репчатый — 1 шт. (150 г);
  • сырая свекла — 1 шт. (260 г);
  • маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • консервированная красная фасоль — 240 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — 1/2 ч. л;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • петрушка — 20 г;
  • черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до прозрачности (1-2 минуты).

смачний салат з буряком
Фасоль и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертую на крупной терке свеклу, жарить 5 минут до мягкости. Добавить соль и сахар, перемешать и оставить остывать. Маринованные огурцы нарезать соломкой, добавить к свекле.

смачний салат з буряком та квасолею
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Консервированную фасоль промыть, добавить к салату. Чеснок натереть на мелкой терке, вместе с измельченной петрушкой и черным перцем добавить к салату. Тщательно перемешать и подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты салат фасоль квашенные огурцы закуска
Реклама
Реклама
Реклама